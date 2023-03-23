36,5% хоккеистов НХЛ не любят играть против Маршанда, но хотели бы видеть его в своей команде

Более 36% хоккеистов хотели бы видеть игроком своей команды.

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Они должны были ответить на вопрос: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы хотели бы видеть его в своей команде?»

36,5% хоккеистов назвали форварда « » Брэда Маршанда.

Вторым стал нападающий « » (15,6% голосов). Третье место занял форвард Том Уилсон из «Вашингтона» (8,1%).

Четвертым стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (6%), пятым – защитник Виктор Хедман из «Тампы» (3,9%).

Всего в опросе приняли участие 520 человек.