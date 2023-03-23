36,5% хоккеистов НХЛ не любят играть против Маршанда, но хотели бы видеть его в своей команде

Теги рейтинги Бостон Тампа-Бэй Вашингтон Флорида Эдмонтон НХЛ Виктор Хедман Брэд Маршанд Том Уилсон Коннор Макдэвид Мэттью Ткачак Хоккей

Более 36% хоккеистов НХЛ хотели бы видеть Брэда Маршанда игроком своей команды. 

Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.

Они должны были ответить на вопрос: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы хотели бы видеть его в своей команде?»

36,5% хоккеистов назвали форварда «Бостона» Брэда Маршанда.

Вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (15,6% голосов). Третье место занял форвард Том Уилсон из «Вашингтона» (8,1%).

Четвертым стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (6%), пятым – защитник Виктор Хедман из «Тампы» (3,9%).

Всего в опросе приняли участие 520 человек.

Материалы по теме

Комментарии

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий