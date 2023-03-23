36,5% хоккеистов НХЛ не любят играть против Маршанда, но хотели бы видеть его в своей команде
Более 36% хоккеистов НХЛ хотели бы видеть Брэда Маршанда игроком своей команды.
Ассоциация игроков лиги (NHLPA) провела опрос среди хоккеистов.
Они должны были ответить на вопрос: «Против какого игрока вам меньше всего нравится играть, но вы хотели бы видеть его в своей команде?»
36,5% хоккеистов назвали форварда «Бостона» Брэда Маршанда.
Вторым стал нападающий «Эдмонтона» Коннор Макдэвид (15,6% голосов). Третье место занял форвард Том Уилсон из «Вашингтона» (8,1%).
Четвертым стал форвард «Флориды» Мэттью Ткачак (6%), пятым – защитник Виктор Хедман из «Тампы» (3,9%).
Всего в опросе приняли участие 520 человек.
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