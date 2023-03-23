Макдэвид – 4-й игрок за последние 30 лет, набравший 62+ очка в большинстве за сезон

набрал 62-е очко в большинстве в сезоне-2022/23.

Нападающий « » реализовал численное преимущество в матче регулярного чемпионата с «Аризоной» (4:3 ОТ). Всего он набрал 2 (2+0) балла в этой игре.

Он стал четвертым игроком за последние 30 лет, набравшим не менее 62 очков в большинстве за сезон.

Ранее это удалось (62 в сезоне-1992/93), Пэту Лафонтену (63 в сезоне-1992/93) и (79 в сезоне-1995/96).