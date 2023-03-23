Макдэвид – 4-й игрок за последние 30 лет, набравший 62+ очка в большинстве за сезон

Теги рейтинги Эдмонтон Марио Лемье НХЛ рекорды Адам Оутс Пэт Лафонтен Коннор Макдэвид Хоккей

Коннор Макдэвид набрал 62-е очко в большинстве в сезоне-2022/23.

Нападающий «Эдмонтона» реализовал численное преимущество в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Аризоной» (4:3 ОТ). Всего он набрал 2 (2+0) балла в этой игре.

Он стал четвертым игроком за последние 30 лет, набравшим не менее 62 очков в большинстве за сезон.

Ранее это удалось Адаму Оутсу (62 в сезоне-1992/93), Пэту Лафонтену (63 в сезоне-1992/93) и Марио Лемье (79 в сезоне-1995/96).

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3 комментария

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LeicesterCity
Желаю успешной игры в плей офф в этом сезоне
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Максим Смирнов
Великий. Скоро он жахнет рекорд Овечкина 21 века по шайбам за сезон
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chibudo74@gmail.com
Легенда
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