Роман Ротенберг: «Высокие рейтинги благодаря «Торпедо» и работе СКА. Когда я был мальчиком в Советском Союзе, все говорили только о хоккее»

заявил, что «Торпедо» провело очень хороший сезон в .

СКА обыграл «Торпедо» во втором раунде Кубка Гагарина со счетом 4-0 в серии.

– Можно сказать, что в серии с минским «Динамо» было тяжелее, потому что они пытались провоцировать, а «Торпедо» пыталось переигрывать? Помогло, что вы знали тренерский штаб нижегородцев – в частности Андрея Козырева?

– Когда мы формировали наш хоккей, у нас была рабочая группа, Андрей Козырев был ее участником, но мы идём вперёд. В каждой команде КХЛ сильный тренерский штаб.

В «Торпедо» тоже сильный штаб с огромным опытом – и Ларионов, и Хабибуллин, и Козырев. Все они имеют огромный опыт и как хоккеисты НХЛ, и как тренеры.

Благодарны «Торпедо» – такой хоккей нам нужен. Мы видим рейтинги. В Северной Америке оценивают хоккей по рейтингам – наверное, это правильный подход.

Думаю, что такие высокие рейтинги в этой серии благодаря «Торпедо» и благодаря нашей работе. Чем больше будет такого хоккея в нашей лиге, тем лучше будет для всех. Все будут только больше говорить о хоккее.

Когда я был маленьким мальчиком в Советском Союзе, все говорили только о хоккее. Матчи показывали по телевизору, и все только радовались комбинациям сборной СССР. Нет предела совершенству. Мы работаем дальше.

Хоккеисты «Торпедо» и тренерский штаб – красавцы, они провели очень сильный сезон.

Во втором раунде не бывает простых соперников. Нельзя сравнивать его с первым – он всегда сложнее, потому что это следующая ступенька, – сказал главный тренер .