ФХР об отстранении: «Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея. Чемпионат мира предусматривает состязание сильнейших без дискриминации»

Теги ФХР ИИХФ Сборная России по хоккею молодежная сборная России молодежный чемпионат мира КХЛ ЧМ по хоккею Хоккей

ФХР прокомментировала решение ИИХФ продлить запрет на выступление сборной России на ЧМ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров в следующем сезоне. 

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку.

Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» – это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

ФХР продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.

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21 комментарий

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Dmitriy Racheev
Ответ Igor
Позвольте записать в блокнотик Ваше ,,великое откровение,,.
Запишите, конечно. Если хотите усилить эффект, называйте запад бездуховным, а ценности чуждыми. Так скрепнее и халфа слаще
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-Ancient-
А что вы сделали для того,что бы играть?поддерживаете шизоидные темы Кремля?
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Магнетист*
Сами себя зрелища лишают. Мог бы приехать Ови и другие звёзды.
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Igor
Ответ Dmitriy Racheev
Международные соревнования - это навязанные западом ценности
Позвольте записать в блокнотик Ваше ,,великое откровение,,.
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Damien King
И часто все сильнейшие играют на чемпионатах мира?
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Анатолий Кузнецов
Ответ Георгий Михеев
Канада - ведущая страна мирового хоккея. дерет всех подряд десятыми составами. А наши скоро вообще играть разучатся за отсутствием соперников -).
Одевайся и езжай в Канаду чтобы там тебя драли в десятером.
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fregat96
Вообщем то, та же Канада, которая может выставить 8 +/- сборных и все они будут в десятке, забила на этот чемпионат с момента его основания. Если мы такие великие, надо развивать КХЛ, а не гробить его всякими никчемными европейскими турнирами и "наиумнейшими передовыми" решениями. А толку от этих стенаний ноль.
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Лука Тараканов
Продолжайте ,,надувать щеки,, от осознания собственного величия.
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Dmitriy Racheev
Международные соревнования - это навязанные западом ценности
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waleri
Формат ЧМ конкретно по хоккею как раз НЕ предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты. Такой формат имеет место во время ОИ (либо Кубок мира), но только когда НХЛ соизволит дать согласие на участие лучших игроков.
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Лужин
Чего же вы на ОИ без НХЛовцев ездили раз не приемлите соревнования без конкуренции с лучшими?
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Суфлехим Такац
Ответ Георгий Михеев
Канада - ведущая страна мирового хоккея. дерет всех подряд десятыми составами. А наши скоро вообще играть разучатся за отсутствием соперников -).
Жора, ты проецируешь свои отношения с женой...
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Федя Букин
Все ведущие хоккейные страны сейчас в максимальной конфрантации с нами (вне хоккея), так сказать на первой линии. Сша, канада, чехи, фины, шведы. Лелеять надежды на то что допустят до соревнований? Ну не знаю...
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Atsuktuvas
Хотели поменять миропорядок? Наслаждаемся результатом...
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eyeballerswow
ферст лайк: да им самим не выгодно. вон даже пиндосы за. вернут!!!

бат зен: кукареку! нисправедлива!!!
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GLW
дискриминация это западное понятие, русские люди не должны его использовать
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Ковид 07.10.52
Никакого чувства собственного достоинства...да забейте вы на европейский хоккей...это единственный вид спорта, где мы самодостаточны и можем спокойно развиваться без зарубежных соревнований...тьфу...хватит унижаться и проситься обратно...тьфу еще раз...
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АГОШКИН Алексей
Вы сделали только одно, вылизали дряхлый зад.
+5
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+5
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Георгий Михеев
Канада - ведущая страна мирового хоккея. дерет всех подряд десятыми составами. А наши скоро вообще играть разучатся за отсутствием соперников -).
+13
-2
+11
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Александр
взносы им не забывайие платить, и жалобно скулить тоже не забывайте, лимит на легионеров КХЛ ужесточить до 1✌ и владик про катки не забывай, отстаем ведь.
+20
-1
+19
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Филипп Петров
Всё правильно. Без надуманной причины одного деда не было бы отстранения наших сборных.
+23
-7
+16
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