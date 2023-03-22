ФХР об отстранении: «Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея. Чемпионат мира предусматривает состязание сильнейших без дискриминации»

ФХР прокомментировала решение продлить запрет на выступление сборной России на ЧМ.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров в следующем сезоне.

«Формат таких соревнований, как чемпионат мира, предусматривает состязание между сильнейшими спортсменами планеты, без дискриминации по национальному или этническому признаку.

Россия – одна из ведущих стран мирового хоккея, входит в число лидеров по победам и медалям на самых престижных международных турнирах.

Отстранение сборной России от участия в чемпионатах мира и иных соревнованиях по надуманной причине «безопасности участников» – это решение, которое не несет в себе ни конструктива, ни пользы для мирового хоккея.

продолжит предпринимать все возможные усилия для возвращения сборных на международные соревнования», – говорится в заявлении Федерации хоккея России.