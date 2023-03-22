«ЧМ без России – чемпионат двора. Финны, шведы, чехи – главные затейники, блохи, на них надавили, и они воняют. Латыши – вообще ничто, шелупонь». Кожевников о решении ИИХФ

Теги ИИХФ Сборная России по хоккею КХЛ ЧМ по хоккею Александр Кожевников Чемпионат.com Люк Тардиф Хоккей

Александр Кожевников отреагировал на продление отстранения России от турниров.

Национальные команды России и Беларуси не примут участие в международных турнирах в сезоне-2023/24.

«А что мы можем сделать? Руководит же в ИИХФ француз (Люк Тардиф – президент ИИХФ – прим. Sports.ru), толерантный парень. Надо нам терпеть и ребятам, ничего такого сверхъестественного, ожидаемо было. Финны со шведами начали раскачивать лодку, уверен. Жаль, что наших людей там в организации нет.

Чемпионат мира без сборной России – это чемпионат двора. Латыши тоже раскачивали лодку? Это вообще ничто, кто они такие? Такую шелупонь никто не слушает. Финны, шведы, чехи – вот кто главные затейники. Но это тоже блохи и клопы, они ничего не значат.

На них надавили, и они воняют. Канадцы и США более лояльны в этом плане. Правда, в Америке политика играет большую роль. Без России никакие международные спортивные турниры не имеют значения. Нашим ребятам нужно выстоять, пережить это. Все мужики, все все понимают», –  сказал двукратный олимпийский чемпион.

Кожевников о решении ИИХФ: «Нужно терпеть. Россия – мужская страна. Этот президент хоккея – француз, что сделаешь? Они же все толерантные»

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3 комментария

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melmi
Мерзкий тип
И берут у него интервью , постят
На контрасте послушать интеллигентный взвешенный ответ от Ларионова на многие вопросы или этого пугало советского прошлого
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Сергей Ширин
Ну и где нацизм процветает?
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Данил Колпиков
Отобрать у Аргентины золото чм! Там не было великой сборной России!
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