«Надо продлевать чемпионат КХЛ и не ориентироваться на международный календарь. Клубы должны развиваться, привлекать болельщиков». Захаркин об отстранении

считает, что чемпионат КХЛ нужно продлевать на фоне отстранения сборной России.

Ранее стало известно, что Международная федерация хоккея продлила отстранение сборной России от международных турниров в следующем сезоне.

– Что нужно делать, чтобы поддерживать интерес к нашему хоккею и сохранять его в боеспособном состоянии?

– Только повышать конкуренцию во внутренних турнирах.

Сейчас нужно проводить очень осмысленную политику во всех наших хоккейных лигах, стараться их усилить, за счет собственных резервов.

Это позволит игрокам поддерживать на высоком уровне мастерство. Конечно, когда нас вернут на международную арену, потребуется какое-то время на то, чтобы догнать конкурентов.

Но потенциал русского хоккея всегда был большим. Вспомните, мы в 1954 году впервые попали на чемпионат мира и сразу его выиграли.

В 1956-м поехали на Олимпийские игры, стали там чемпионами. Все мы надеемся на лучше. Но сейчас надо думать об усилении соревнований в России.

– Может, есть смысл продлить сезон, захватить май для игр?

– Да, в том числе. Не надо теперь ориентироваться на международный календарь.

Нужно создать структуру наших чемпионатов так, чтобы укреплялся зрительский интерес, чтобы интрига возросла. Клубы должны развиваться, привлекать внимание болельщиков.

Какая-то международная жизнь все равно останется: игры с нашими ближайшими соратниками – Казахстаном, Беларусью.

Надо продлевать чемпионат , делать его ритмичным, четким, удобным, чтобы была возможность и потренироваться, и восстановиться хоккеистам, – сказал бывший тренер сборной России .