«В стране демократия. Хорошо, что ценят культурную столицу». Ротенберг о выступлении солиста Мариинского театра Скороходова в майке «Торпедо»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Алексей Кручинин Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг отреагировал на выступление Сергея Скороходова в форме «Торпедо».

СКА обыграл нижегородскую команду (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции.

– Сегодня матч открывался гимном в исполнении солиста Мариинского театра Сергея Скороходова. Досадно было видеть, что ведущий солист петербургского театра выступает в майке «Торпедо»?

– У нас в стране демократия. Это хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере и имеют возможность так завести зал.

Наши воспитанники играют в «Торпедо» – например, Алексей Кручинин. Это воспитанник нашего клуба. Так бывает – это жизнь. Хорошо, что ценят культурную столицу, – сказал главный тренер СКА.

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15 комментариев

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perfect10
В то, что Роману, как гражданину Великобритании знакома демократия, мы верим. В его стране и монархия тоже демократическая.
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maxoc
У нас демократия. Особенно в судейском корпусе, кому надо обязательно посодействуют.
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Даня Чебыкин
Ответ Dayti
Отвечу скромно: нет, не в курсе 🙈
оу... ну тут на пальцах не объяснить...
максимум ссылку могу дать на ютуб
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Серёжа Новиков
В огороде бузина, а в стране демократия.
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Dayti
Ответ Даня Чебыкин
блин, ты что, не в курсе за флюгегехаймен?
Отвечу скромно: нет, не в курсе 🙈
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Даня Чебыкин
Ответ Dayti
ну, okay тогда) Фламандский похож )
блин, ты что, не в курсе за флюгегехаймен?
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Dayti
Ответ Даня Чебыкин
это голландский акцент=) там есть затейники
ну, okay тогда) Фламандский похож )
+1
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Даня Чебыкин
Ответ Dayti
Я не из пугливых)) Слышится ка немецкий, но неправильный))
это голландский акцент=) там есть затейники
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Dayti
Ответ Даня Чебыкин
эх... ну значит придется прибегнуть к крайним мерам. внесите ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН!!! не пугайтесь страшного слова, рома финн, он знает что это такое
Я не из пугливых)) Слышится ка немецкий, но неправильный))
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Даня Чебыкин
Ответ Dayti
я надеюсь, что вопрос риторический 😁 Он уже давно совсем, как и всё "озеро"
эх... ну значит придется прибегнуть к крайним мерам. внесите ФЛЮГЕГЕХАЙМЕН!!!
не пугайтесь страшного слова, рома финн, он знает что это такое
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Dayti
Ответ Даня Чебыкин
рома, ты совсем?
я надеюсь, что вопрос риторический 😁 Он уже давно совсем, как и всё "озеро"
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Даня Чебыкин
"– У нас в стране демократия. Это хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере и имеют возможность так завести зал."
вот за такую фразу можно получить пару статей из ук рф.
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Dayti
конечно демократия, а если кто-то не согласен, то дискредитация 🤡 А чего дискредитация - это быстренько найдут.
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Даня Чебыкин
рома, ты совсем?
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VictorVallecano
В Финляндии?
+7
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