«В стране демократия. Хорошо, что ценят культурную столицу». Ротенберг о выступлении солиста Мариинского театра Скороходова в майке «Торпедо»
Роман Ротенберг отреагировал на выступление Сергея Скороходова в форме «Торпедо».
СКА обыграл нижегородскую команду (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции.
– Сегодня матч открывался гимном в исполнении солиста Мариинского театра Сергея Скороходова. Досадно было видеть, что ведущий солист петербургского театра выступает в майке «Торпедо»?
– У нас в стране демократия. Это хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере и имеют возможность так завести зал.
Наши воспитанники играют в «Торпедо» – например, Алексей Кручинин. Это воспитанник нашего клуба. Так бывает – это жизнь. Хорошо, что ценят культурную столицу, – сказал главный тренер СКА.
максимум ссылку могу дать на ютуб
не пугайтесь страшного слова, рома финн, он знает что это такое
вот за такую фразу можно получить пару статей из ук рф.