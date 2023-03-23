«В стране демократия. Хорошо, что ценят культурную столицу». Ротенберг о выступлении солиста Мариинского театра Скороходова в майке «Торпедо»

отреагировал на выступление Сергея Скороходова в форме «Торпедо».

обыграл нижегородскую команду (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче Кубка Гагарина и вышел в финал Западной конференции.

– Сегодня матч открывался гимном в исполнении солиста Мариинского театра Сергея Скороходова. Досадно было видеть, что ведущий солист петербургского театра выступает в майке «Торпедо»?

– У нас в стране демократия. Это хорошо, что люди из Петербурга продвигаются в карьере и имеют возможность так завести зал.

Наши воспитанники играют в « » – например, Алексей Кручинин. Это воспитанник нашего клуба. Так бывает – это жизнь. Хорошо, что ценят культурную столицу, – сказал главный тренер СКА.