Ротенберг о победе над «Торпедо»: «СКА пришлось использовать план «Б» – многоходовочка сработала. Такой хоккей нам нужен – он поднимет рейтинги»

прокомментировал четвертую победу в серии с « ».

СКА обыграл нижегородскую команду (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

– Боевая игра, самая сложная игра. Пришлось использовать план «Б» сегодня.

За счет этой серии выходим на новый уровень с точки зрения скоростей. Отличная команда «Торпедо». Такой хоккей нам нужен, он, уверен, поднимет нам рейтинги, детишки пойдут в школы.

Моя задача – помочь команде выиграть, секретов тут нет. Нашли правильные слова, ходы. Тут как в шахматах, наша многоходовка сработала.

– В чем состоит план «Б»?

– Не буду раскрывать всех деталей, главное, что он сработал. Это командная победа, огромная благодарность команде.

– Прокомментируйте замену вратаря?

– Разные ситуации бывают. У нас оба вратаря сильные, мы им доверяем. В хоккее бывают разные ситуации, главное – вовремя принимать правильные решения.

Здорово, что Подъяпольский тоже сыграл, потому что у нас впереди длинный путь. Для нас все только начинается, – сказал главный тренер .