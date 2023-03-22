Ротенберг о победе над «Торпедо»: «СКА пришлось использовать план «Б» – многоходовочка сработала. Такой хоккей нам нужен – он поднимет рейтинги»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Чемпионат.com Хоккей

Роман Ротенберг прокомментировал четвертую победу в серии с «Торпедо».

СКА обыграл нижегородскую команду (5:3, 4-0 в серии) в четвертом матче серии и вышел в финал Западной конференции.

– Боевая игра, самая сложная игра. Пришлось использовать план «Б» сегодня.

За счет этой серии выходим на новый уровень с точки зрения скоростей. Отличная команда «Торпедо». Такой хоккей нам нужен, он, уверен, поднимет нам рейтинги, детишки пойдут в школы.

Моя задача – помочь команде выиграть, секретов тут нет. Нашли правильные слова, ходы. Тут как в шахматах, наша многоходовка сработала.

– В чем состоит план «Б»?

– Не буду раскрывать всех деталей, главное, что он сработал. Это командная победа, огромная благодарность команде.

– Прокомментируйте замену вратаря?

– Разные ситуации бывают. У нас оба вратаря сильные, мы им доверяем. В хоккее бывают разные ситуации, главное – вовремя принимать правильные решения.

Здорово, что Подъяпольский тоже сыграл, потому что у нас впереди длинный путь. Для нас все только начинается, – сказал главный тренер СКА.

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11 комментариев

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1905vb
Караван идёт собаки лают…в бессильной злобе!
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несахар
как будто нейросеть отвечает, а не живой человек
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selachii
чем бы дитя не тешилось, лишь бы радовалось)))
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Матроскин52
Роман Аркадьевич считает себя великим тренером и шахматистом… не надо ему мешать… И сравнение с Профессором не прокатывает… Странная иллюзия…
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Разрушающий мифы
Ну да. Это когда судьи в третьем периоде вдруг перестали видеть очевидные нарушения игроков СКА. Это теперь план Б называется? Буду знать.
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АГОШКИН Алексей
Мне вот кажется,ротенберг 6и в одном виде спорта не затеряется,так что сможет и зенит тренировать,ведь точно видел все игры МС под руководством пепа. А на самом деле,это дичь. Я бы посмотрел на торпедо с таким же бюджетом под руководством фина.
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Darkhan Darkhan
не примазывайся к Ларионову,мажор ошибка природы...
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Verhovn
Ох уж эти многоходовочки от Романа.. Знарок и Воробей не разбрасывались такими эпитетами. Ладно, посмотрим что он там придумал...
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МакДи 97
План А - 100000 р на карту судьям
План Б - 500000 р на карту судьям (ну это если матчи важные)
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Владимир Войтенко
Сегодня скорее план С использовали.
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Ilia Tikhonov
А про план Б не расскажу,потому что взрослые и опытные дяди,которые управляют командой,меня в него не посвятили)
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