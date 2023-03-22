Александр Кожевников: «Торпедо» способно зацепить игру у СКА, но им не спастись. Ротенберг сделал хорошую команду»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Роман Ротенберг Хоккей

Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии между СКА и «Торпедо».

Питерский клуб ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.

«Не могу сказать, что ход серии стал неожиданностью. Конечно, надежда была, что «Торпедо» окажет реальное сопротивление, но им нужно было прыгнуть выше головы.

Давайте так. У СКА команда и опытная, и накатанная. Хороший сплав таланта и опыта.

Там есть игроки с именами, поигравшие в сборной. Опыта там побольше. Опыт играет огромную роль. В том же использовании голевых моментов. В этом и вся разница.

А «Торпедо» нужно время, чтобы набраться опыта. Ларионов говорит, что его команде не хватает уверенности? Опыт – это и есть уверенность. К этому все приходит.

Думаю, «Торпедо» одну игру все-таки зацепить способно. Им это нужно как раз для опыта. Но не спастись. Все-таки Роман Борисович Ротенберг в СКА хорошую команду сделал», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

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2 комментария

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вперёд спартак
на всё готовенькое!
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Ilia Tikhonov
Прям сам!собрал,натренировал,выпустил на лед!Великий Роман!а интервью какие!каждый раз невероятно интересные и захватывающие!
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