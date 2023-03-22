Александр Кожевников: «Торпедо» способно зацепить игру у СКА, но им не спастись. Ротенберг сделал хорошую команду»
Александр Кожевников поделился мнением о ходе серии между СКА и «Торпедо».
Питерский клуб ведет со счетом 3-0 в серии второго раунда Кубка Гагарина.
«Не могу сказать, что ход серии стал неожиданностью. Конечно, надежда была, что «Торпедо» окажет реальное сопротивление, но им нужно было прыгнуть выше головы.
Давайте так. У СКА команда и опытная, и накатанная. Хороший сплав таланта и опыта.
Там есть игроки с именами, поигравшие в сборной. Опыта там побольше. Опыт играет огромную роль. В том же использовании голевых моментов. В этом и вся разница.
А «Торпедо» нужно время, чтобы набраться опыта. Ларионов говорит, что его команде не хватает уверенности? Опыт – это и есть уверенность. К этому все приходит.
Думаю, «Торпедо» одну игру все-таки зацепить способно. Им это нужно как раз для опыта. Но не спастись. Все-таки Роман Борисович Ротенберг в СКА хорошую команду сделал», – сказал двукратный олимпийский чемпион.
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