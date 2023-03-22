Леонид Тамбиев: «Против «Ак Барса» можно играть. Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Сделаем выводы»
Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» правильно отреагирует на поражение от «Ак Барса».
Клуб из Владивостока уступил в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (1:2 ОТ, 1-3).
«Хороший хоккей, цена ошибки высока, и ее допустили мы. Совершенно равная игра, я считаю – по броскам, по моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны.
В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют, это не оправдание для нас. Мы так играем, в этом наша прелесть. Нет права на ошибку? Я не люблю этих громких слов, у нас есть право на ошибку, не надо. Впереди еще один матч. У «Ак Барса» тоже были моменты, не только у нас. Досадно то, что мы проиграли.
Момент Берлева? Я же тренер, я не могу за него реализовать момент. Я знаю, как работать в плей-офф, и никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, ребята все знают, я их не накручиваю – надо выходить и играть.
Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Мы сделаем выводы, правильно отреагируем и выйдем на следующий матч. Против «Ак Барса» можно играть», – сказал главный тренер «Адмирала».
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Вам к сведению, Леонид Тамбиев как тренер стал дважды чемпионом и дважды бронзовым призером ВХЛ + в КХЛ вышел в плей-офф и как минимум добрался до 2 раунда Кубка Гагарина.