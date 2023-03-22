Леонид Тамбиев: «Против «Ак Барса» можно играть. Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Сделаем выводы»

Теги Ак Барс КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Леонид Тамбиев заявил, что «Адмирал» правильно отреагирует на поражение от «Ак Барса».

Клуб из Владивостока уступил в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (1:2 ОТ, 1-3).

«Хороший хоккей, цена ошибки высока, и ее допустили мы. Совершенно равная игра, я считаю – по броскам, по моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны.

В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют, это не оправдание для нас. Мы так играем, в этом наша прелесть. Нет права на ошибку? Я не люблю этих громких слов, у нас есть право на ошибку, не надо. Впереди еще один матч. У «Ак Барса» тоже были моменты, не только у нас. Досадно то, что мы проиграли.

Момент Берлева? Я же тренер, я не могу за него реализовать момент. Я знаю, как работать в плей-офф, и никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, ребята все знают, я их не накручиваю – надо выходить и играть.

Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Мы сделаем выводы, правильно отреагируем и выйдем на следующий матч. Против «Ак Барса» можно играть», – сказал главный тренер «Адмирала».

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14 комментариев

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ильхам ахметзянов
фантазер)))))
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grek087
Ответ Гэча
Что-то какого-то феноменального хоккея от Ак Барса не видно. Чем вам хоккей Адмирала не нравится?
У них одинаковый хоккей 😂 У ак Барса есть имена способные делать разницу, а у Адмирала Шулак по 50 минут за матч играет и все. А в плане игры, ак барс идентичен. То что болельщики барсов пытаются тут втереть за искрометность и игру в атаку это чистая ложь и обнадёживание себя
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Иван Ванин
Ответ daniya
Такая шваль Тамбиев
Вы сами чего добились? Только лишь и можете, лёжа на диване критиковать и оскорблять людей, которые своим трудолюбием добиваются высоких результатов.
.
Вам к сведению, Леонид Тамбиев как тренер стал дважды чемпионом и дважды бронзовым призером ВХЛ + в КХЛ вышел в плей-офф и как минимум добрался до 2 раунда Кубка Гагарина.
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Александр Протасов
Ответ daniya
Очки купи лапоть
Ак Барс играет в редкостную блевотину, тут и без очков видно
+2
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Dilmas
Тамбиев великолепен! Адмирал для Дальневосточников - команда мечты! Ак Барс соперник достойный.
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daniya
Такая шваль Тамбиев
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daniya
Ответ Гэча
Что-то какого-то феноменального хоккея от Ак Барса не видно. Чем вам хоккей Адмирала не нравится?
Очки купи лапоть
+2
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Евгений Мешков
Ответ ALEKS66
Совсем крыша у мужика поехала. Я все знаю-я все умею-мы великие и играем во что то. То во что вы играете-это все что угодно но не хоккей -в том виде-в каком он должен быть. Как быстро некоторые персонажи звездочку ловят от маленького успеха.
ага, идите в атаку, получите пяток шайб , а мы потом будем ныть, что интриги в плей-офф нет. правильно они играют, рабочая команда. вот когда так играет Ак Барс или Локомотив за ярд денег, вот это да - непонятно. а к Тамбиеву какие вопросы?
+8
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+6
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Гэча
Ответ ALEKS66
Совсем крыша у мужика поехала. Я все знаю-я все умею-мы великие и играем во что то. То во что вы играете-это все что угодно но не хоккей -в том виде-в каком он должен быть. Как быстро некоторые персонажи звездочку ловят от маленького успеха.
Что-то какого-то феноменального хоккея от Ак Барса не видно. Чем вам хоккей Адмирала не нравится?
+6
-3
+3
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ALEKS66
Совсем крыша у мужика поехала. Я все знаю-я все умею-мы великие и играем во что то. То во что вы играете-это все что угодно но не хоккей -в том виде-в каком он должен быть. Как быстро некоторые персонажи звездочку ловят от маленького успеха.
+10
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ильхам ахметзянов
фантазер))))))))
+2
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ЧакЧак
так играйте , а не жмитесь , и кстати у Паутова сегодня симуляция...АРТИСТ получается !
+7
-7
0
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Волк16
сегодня адекватный человек Леонид!!!
+11
-3
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Домингес Казань
а что уже так скромно то,просто можно играть,где же эти грозные мы пройдем их 4:3 в серии,разочаровал Тамбиев,неужели с небес на землю начал спускаться
+4
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