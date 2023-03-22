Леонид Тамбиев: «Против «Ак Барса» можно играть. Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Сделаем выводы»

заявил, что «Адмирал» правильно отреагирует на поражение от «Ак Барса».

Клуб из Владивостока уступил в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (1:2 ОТ, 1-3).

«Хороший хоккей, цена ошибки высока, и ее допустили мы. Совершенно равная игра, я считаю – по броскам, по моментам. Соперник наказал нас за эту ошибку в зоне обороны.

В плей-офф без энергозатратного хоккея не играют, это не оправдание для нас. Мы так играем, в этом наша прелесть. Нет права на ошибку? Я не люблю этих громких слов, у нас есть право на ошибку, не надо. Впереди еще один матч. У «Ак Барса» тоже были моменты, не только у нас. Досадно то, что мы проиграли.

Момент Берлева? Я же тренер, я не могу за него реализовать момент. Я знаю, как работать в плей-офф, и никаких лишних эмоций команде не показываю. Мы играем весь год, ребята все знают, я их не накручиваю – надо выходить и играть.

Не буду сетовать на то, что нам не повезло. Мы сделаем выводы, правильно отреагируем и выйдем на следующий матч. Против « » можно играть», – сказал главный тренер « ».