Билялетдинов о победе над «Адмиралом»: «Игра была и определяющая, и непростая. Не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая»

подвел итоги матча плей-офф с « » (2:1 ОТ, 3-1 в серии).

«Игра была и определяющая, и непростая. Мы это понимали прекрасно, готовились. Не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня эту игру. Готовимся дальше.

Чему уделили особое внимание между третьей и четвертой играми? Всему. Все моменты проговаривали и готовились.

Проговаривали возможность игры в овертайме? Всегда мы говорим, что цена ошибки возрастает, поэтому нельзя ошибаться – особенно в овертайме. Там уже не исправишь ее.

При 1:0 стали играть на удержание? Нет, никакого удержания не было. Мы продолжали играть.

Игра в большинстве? Вопрос беспокоит, над этим работаем», – сказал главный тренер « ».