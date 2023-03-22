Билялетдинов о победе над «Адмиралом»: «Игра была и определяющая, и непростая. Не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая»

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов КХЛ Кубок Гагарина Адмирал Чемпионат.com Хоккей

Зинэтула Билялетдинов подвел итоги матча плей-офф с «Адмиралом» (2:1 ОТ, 3-1 в серии).

«Игра была и определяющая, и непростая. Мы это понимали прекрасно, готовились. Не всегда все получается, но ребята стараются, отдача большая, поэтому я очень рад, что мы выиграли сегодня эту игру. Готовимся дальше.

Чему уделили особое внимание между третьей и четвертой играми? Всему. Все моменты проговаривали и готовились.

Проговаривали возможность игры в овертайме? Всегда мы говорим, что цена ошибки возрастает, поэтому нельзя ошибаться – особенно в овертайме. Там уже не исправишь ее.

При 1:0 стали играть на удержание? Нет, никакого удержания не было. Мы продолжали играть.

Игра в большинстве? Вопрос беспокоит, над этим работаем», – сказал главный тренер «Ак Барса».

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11 комментариев

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marshal .masha
Ответ Azevedo51
Вот бы всем такую отдачу, как у капитана команды, который даже под шайбы ложится. Пока мучаемся не только в этой серии, но и во всем ПО, надо прибавлять.
У всех ребят отличная отдача
0
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wolf 100
ак барс устал,шайба просто не держалась у игроков,много забросов ,и все таки удача подвернулась ,как и в предыдущем матче адмиралу,а так равная игра,надеюсь в казани ак барс оформят выход в следующий этап
0
-1
-1
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Azevedo51
Вот бы всем такую отдачу, как у капитана команды, который даже под шайбы ложится.

Пока мучаемся не только в этой серии, но и во всем ПО, надо прибавлять.
+4
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+2
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ЧакЧак
Ответ Сергей Кузнецов
Адмирал-Ак Барс это ужасающая антиреклама КХЛ!!! Ужасающая....таких матчей не должно быть на ТВ...
в траве сидел кузнечик, совсем как огуречек
0
-1
-1
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АК БАРС АЛГА
Ответ Tina
🤝🤝🤝
Вот все завидую Ак Барса
+3
-3
0
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Tina
Да уж с реализацией большинства проблема опять, получалось же всё в регулярке, опять началось.... Надо решать эту проблему
+2
-2
0
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Tina
Ответ АК БАРС АЛГА
А вот это не тебе решать уже какие игры должны показывать а какие нет
🤝🤝🤝
+1
-1
0
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marshal .masha
Ответ Uriy1337
Что имеешь ввиду?! Не понятно? Что не должны?!
Да он и игру то не смотрел, что он там может иметь ввиду. Лишь бы пукнуть
+4
-2
+2
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Uriy1337
Ответ Сергей Кузнецов
Адмирал-Ак Барс это ужасающая антиреклама КХЛ!!! Ужасающая....таких матчей не должно быть на ТВ...
Что имеешь ввиду?! Не понятно? Что не должны?!
+1
-3
-2
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АК БАРС АЛГА
Ответ Сергей Кузнецов
Адмирал-Ак Барс это ужасающая антиреклама КХЛ!!! Ужасающая....таких матчей не должно быть на ТВ...
А вот это не тебе решать уже какие игры должны показывать а какие нет
+13
-3
+10
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Сергей Кузнецов
Адмирал-Ак Барс это ужасающая антиреклама КХЛ!!! Ужасающая....таких матчей не должно быть на ТВ...
+2
-10
-8
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