«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Адмиралом», выиграв 4-й матч в овертайме
«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Адмиралом».
Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (2:1 ОТ).
Решающий гол в овертайме забил Александр Радулов.
Следующий матч пройдет 24 марта в Казани.
А при счете 1:3 уже совсем мало верится в чудо.
Играют,как могут.
Для их бюджета и подбора игроков весьма достойно.
Надо дома заканчивать серию.
В третьем периоде такие супермоменты не реализовали.
По такой игре они на вес золота.
Всех поклонников Ак Барса с победой!