«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Адмиралом», выиграв 4-й матч в овертайме

Теги Ак Барс Зинэтула Билялетдинов Александр Радулов КХЛ Кубок Гагарина Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

«Ак Барс» повел 3-1 в серии с «Адмиралом».

Команда тренера Зинэтулы Билялетдинова одержала победу в четвертом матче серии плей-офф Кубка Гагарина (2:1 ОТ). 

Решающий гол в овертайме забил Александр Радулов.

Следующий матч пройдет 24 марта в Казани.

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18 комментариев

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Rais Kabirov
АК барсы играли вяло но победителей не судят молодцы особенно Сашенька.
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HockeyMan
Ответ Professor 72
Команды показывают одинаковый стиль,но Ак Барс более мастеровит,чувствуется рука мэтра.
Если ак барс более мастеровит, то это не заслуга мэтра, а просто игроки сами по себе лучше и дороже;)
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Домингес Казань
интересно послушать Тамбиева,кого обвинит на этот раз,а так он сейчас должен 3матча подряд брать чтобы сдержать свое слово,как я и писал раньше зря он своими словами госпожу фортуну решил испытать,вот после 4побед в ОТ в 5ОТ и повернулась она ему одним местом
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Ыжык
Ответ Old gamer
Ну и в финале конфы пернатым друзьям должок отдать
Любите вы вперёд паровоза бежать. Ни АО ни АБ еще не в финале.
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HockeyMan
Жалко Адмирал. Заслужили счет в серии 2:2, а дальше все зависело бы от того, кто был бы сильнее.
А при счете 1:3 уже совсем мало верится в чудо.
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ARAMIS777
Ответ marshal .masha
Вообще не жаль
Ну это Вы зря.
Играют,как могут.
Для их бюджета и подбора игроков весьма достойно.
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АК БАРС АЛГА
Молодцы барсы так держать
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marshal .masha
Ответ ARAMIS777
Жаль дальневосточников. В третьем периоде такие супермоменты не реализовали. По такой игре они на вес золота. Всех поклонников Ак Барса с победой!
Вообще не жаль
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Tina
Ответ Professor 72
Команды показывают одинаковый стиль,но Ак Барс более мастеровит,чувствуется рука мэтра.
Это точно
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Old gamer
Ну и в финале конфы пернатым друзьям должок отдать
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Tina
Ответ Old gamer
По другому и быть не должно вперёд АК Барс
✊👏
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Adel Khaniev
Адмирал сам не играет, другим не даёт
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Tina
Мне может показалось, но Барсы играли не в полную силу, шаляй - валяй....
Надо дома заканчивать серию.
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Professor 72
Команды показывают одинаковый стиль,но Ак Барс более мастеровит,чувствуется рука мэтра.
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Old gamer
По другому и быть не должно вперёд АК Барс
+5
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+4
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BLAD
До новых встреч. Адмиралу Тамбиева отпуск...
+3
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+2
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Владимир Гришин
Игра Ак Барса какая-то вялая. Надо что-то менять. Надеюсь родные стены помогут быстрее закончить серию!
+4
-1
+3
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ARAMIS777
Жаль дальневосточников.
В третьем периоде такие супермоменты не реализовали.
По такой игре они на вес золота.
Всех поклонников Ак Барса с победой!
+2
-2
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