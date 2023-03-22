Гендиректор «Торпедо» о том, что Ларионова хотят переманить: «К нему уже подкатывали. Но он еще год назад сказал, что не хочет идти в большой клуб»

Гендиректор «Торпедо» заявил, что не думает о переходе в другой клуб.

– Ларионов отлично проявил себя в « », сейчас половина клубов лиги хотела бы его переманить. Что думаете об этом?

– Мы об этом знаем. К тренеру уже подкатывали и не раз. Но Ларионов за этим не гонится. Он еще год назад мне сказал, что не хочет идти в большой клуб. У него есть понимание, что он стремится сделать в команде. Поэтому его не пугало, что у «Торпедо» чего-то не хватает.

Я его о всех проблемах честно предупредил, и Игорь ответил: «Ничего страшного». Плюс мы договорились, что Ларионов придет в Нижний со своим тренерским штабом. Он заранее знал, кто и что будет делать в команде. Все его игровые схемы были отработаны на уровне молодежной сборной. Кстати, и говорил, что они с Козыревым эти же схемы в внедряли.

Ларионова не пугало, что у нас в основном молодые игроки в составе. У него к делу правильный энхаэловский подход – если ты назвался профессионалом, то должен соответствовать этому уровню.

Игорь приехал в мае, посмотрел, ужаснулся. Потом собрал ребят и сказал, что после отпуска у них жира должно быть 10%, не больше. Все его услышали. С первых дней сборов началась тяжелая предсезонка.

Ларионов не такой человек, чтобы бегать из клуба в клуб. Понятно, что сейчас он показал результат. Но Игорь даже не думает о переходе в другой клуб, потому что он самодостаточный человек. Наоборот, он говорит, что мы только в начале пути. Хочет добиться успеха с «Торпедо», – сказал .