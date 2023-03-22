Гендиректор «Торпедо» о том, что Ларионова хотят переманить: «К нему уже подкатывали. Но он еще год назад сказал, что не хочет идти в большой клуб»

Теги СКА Торпедо Александр Харламов Игорь Ларионов КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Матч ТВ Хоккей

Гендиректор «Торпедо» заявил, что Игорь Ларионов не думает о переходе в другой клуб. 

– Ларионов отлично проявил себя в «Торпедо», сейчас половина клубов лиги хотела бы его переманить. Что думаете об этом?

– Мы об этом знаем. К тренеру уже подкатывали и не раз. Но Ларионов за этим не гонится. Он еще год назад мне сказал, что не хочет идти в большой клуб. У него есть понимание, что он стремится сделать в команде. Поэтому его не пугало, что у «Торпедо» чего-то не хватает.

Я его о всех проблемах честно предупредил, и Игорь ответил: «Ничего страшного». Плюс мы договорились, что Ларионов придет в Нижний со своим тренерским штабом. Он заранее знал, кто и что будет делать в команде. Все его игровые схемы были отработаны на уровне молодежной сборной. Кстати, и Роман Ротенберг говорил, что они с Козыревым эти же схемы в СКА внедряли.

Ларионова не пугало, что у нас в основном молодые игроки в составе. У него к делу правильный энхаэловский подход – если ты назвался профессионалом, то должен соответствовать этому уровню.

Игорь приехал в мае, посмотрел, ужаснулся. Потом собрал ребят и сказал, что после отпуска у них жира должно быть 10%, не больше. Все его услышали. С первых дней сборов началась тяжелая предсезонка.

Ларионов не такой человек, чтобы бегать из клуба в клуб. Понятно, что сейчас он показал результат. Но Игорь даже не думает о переходе в другой клуб, потому что он самодостаточный человек. Наоборот, он говорит, что мы только в начале пути. Хочет добиться успеха с «Торпедо», – сказал Александр Харламов.

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5 комментариев

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alexonn0676
Ну вообще ЦСКА его очень сильно хочет, прямо донельзя
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KirGre
Профессор
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Gagarin Party
усилиться бы летом и тогда шанс будет уже. Приятно что такие спецы едут работать не в Москву или Питер.
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Dundee
И это правильно 👍
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Arti22
Большие клубы типо Детройт Ред Уингз?
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