Бучневич об уходе Разина: «Не думаю, что «Северсталь» теперь будет в аутсайдерах. Надеюсь, найдут специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд»

Теги ЦСКА Северсталь Торпедо Сент-Луис НХЛ Андрей Назаров КХЛ Кубок Гагарина Андрей Разин Павел Бучневич Адмирал Сочи Куньлунь Ред Стар Спорт-Экспресс Хоккей

Павел Бучневич не считает, что «Северсталь» будет в аутсайдерах после ухода Андрея Разина.

– В «Северстали» завершилась эпоха Андрея Разина. Как прокомментируете эту новость?

– Я нормально к этому отнесся. Надеюсь, что сейчас в клубе найдут нового специалиста, с которым команда сможет пройти первый раунд плей-офф.

– У вас не возникало мысли, что Разин добивался максимума с этой командой?

– С Андреем Назаровым команда проходила первый раунд?

– Проходила.

– Вот и ответ на вопрос.

– Но без Разина, кажется, и в плей-офф бы не попали.

– На самом деле в Западной конференции не так и сложно было занять место в первой восьмерке. Кто не попал в плей-офф? «Куньлунь» и «Сочи» практически заранее были обречены. Получается, что конкуренция была только между тремя командами.

– Так.

– Я просто хочу сказать, что само попадание в плей-офф не такое уж и большое достижение. Почему думаете, что с другим тренером клуб не смог бы выполнить эту задачу?

– Мог бы, наверное.

– И я про это. Не думаю, что команда теперь будет в аутсайдерах. Придет специалист, с которым команда будет играть в хоккей, и результат будет не хуже.

– Так денег все равно мало.

– А у «Адмирала» их больше, что ли? Или у «Торпедо»? Однако команды во втором раунде. Если придет хороший тренер, если найдут правильных игроков, например, больших центров, то результат будет не хуже. Мне кажется, что череповецкий клуб был слишком маленьким.

– Считается, что при Андрее Разине команда играла в хоккей, на который было приятно смотреть.

– Тут у каждого свое мнение. Я смотрел третий период заключительного матча против ЦСКА и что-то не увидел того, о чем все говорят. Бросали по бортам, вот и вся игра, – сказал форвард «Сент-Луиса» и воспитанник «Северстали».

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1 комментарий

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Ярослав Гордеев
Да не, будут в аутсайдерах, и говорю об этом с сожалением. Существенная потеря
+1
0
+1
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