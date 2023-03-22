Кожевников о 13-м сезоне Овечкина с 40+ голами: «Его главный рекорд еще впереди. Думаю, через год-два будем об этом говорить»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ рекорды Александр Кожевников Спорт-Экспресс Хоккей

Александр Кожевников высказался о новом рекорде Александра Овечкина.

Капитан «Вашингтона» побил рекорд Уэйна Гретцки по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Будем радоваться за него. Он делает большое дело. 40 шайб за сезон? У него чуть ли не каждая шайба рекордная.

Овечкин и сам относится с иронией ко всем этим достижениям. Его главный рекорд еще впереди. Думаю, что через год-два будем об этом говорить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки

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