Кожевников о 13-м сезоне Овечкина с 40+ голами: «Его главный рекорд еще впереди. Думаю, через год-два будем об этом говорить»

высказался о новом рекорде .

Капитан « » побил рекорд по числу сезонов с 40+ шайбами в НХЛ. 37-летний россиянин достиг этой отметки 13-й раз за карьеру. В активе Гретцки 12 таких сезонов.

«Будем радоваться за него. Он делает большое дело. 40 шайб за сезон? У него чуть ли не каждая шайба рекордная.

Овечкин и сам относится с иронией ко всем этим достижениям. Его главный рекорд еще впереди. Думаю, что через год-два будем об этом говорить», – сказал двукратный олимпийский чемпион.

Овечкин забросил 820-ю шайбу в НХЛ. До рекорда Гретцки – 74 гола

Овечкину устроили шикарную церемонию в Вашингтоне: куча подарков, трон из шайб. А он забил гол №820 и побил рекорд Гретцки