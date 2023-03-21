Михаил Кравец: «Металлург» – не команда с завода, пришедшая играть против «Авангарда». Нам нужно правильно действовать в обороне»

прокомментировал победу над «Металлургом».

«Авангард» обыграл магнитогорскую команду (3:2 ОТ, 3-0 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Очень тяжелая игра с сильной командой, которая хорошо играет на контратаках. Техничные и быстрые ребята.

Рад, что мы выполнили установку. Постарались сделать количество контратак минимальным, хорошо сыграли в обороне. Спасибо вратарю за хорошие сэйвы.

Самое главное, что мы играли командой. Не искали причины, а находили выходы. И в очередной раз добились важной для нас и болельщиков победы.

– Нет опасения, что не хватит сил ? Он выходит в разных игровых ситуациях.

– Опасений нет. Он – профессионал. Подготовка, которая проведена летом и проводится в течение сезона, поможет команде выдержать любую напряженную ситуацию.

– Беспокоит ли вас, что «Авангард» уступал по движению «Металлургу» часть матча и меньше владел шайбой?

– «Металлург» – не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда». Это серьезная команда, в которой четыре звена и прекрасные игроки.

Они так и должны играть. Единственное – нам нужно правильно действовать в обороне. Не всегда можно переиграть по скорости.

У нас тоже есть быстрые хоккеисты, которые где-то переигрывают «Металлург».

Но если выходит , то надо грамотно играть в обороне, не проваливаться и не давать возможности создавать опасные ситуации, – сказал главный тренер « ».