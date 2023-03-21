Михаил Кравец: «Металлург» – не команда с завода, пришедшая играть против «Авангарда». Нам нужно правильно действовать в обороне»
Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом».
«Авангард» обыграл магнитогорскую команду (3:2 ОТ, 3-0 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.
– Очень тяжелая игра с сильной командой, которая хорошо играет на контратаках. Техничные и быстрые ребята.
Рад, что мы выполнили установку. Постарались сделать количество контратак минимальным, хорошо сыграли в обороне. Спасибо вратарю за хорошие сэйвы.
Самое главное, что мы играли командой. Не искали причины, а находили выходы. И в очередной раз добились важной для нас и болельщиков победы.
– Нет опасения, что не хватит сил Корбану Найту? Он выходит в разных игровых ситуациях.
– Опасений нет. Он – профессионал. Подготовка, которая проведена летом и проводится в течение сезона, поможет команде выдержать любую напряженную ситуацию.
– Беспокоит ли вас, что «Авангард» уступал по движению «Металлургу» часть матча и меньше владел шайбой?
– «Металлург» – не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда». Это серьезная команда, в которой четыре звена и прекрасные игроки.
Они так и должны играть. Единственное – нам нужно правильно действовать в обороне. Не всегда можно переиграть по скорости.
У нас тоже есть быстрые хоккеисты, которые где-то переигрывают «Металлург».
Но если выходит Брендан Лайпсик, то надо грамотно играть в обороне, не проваливаться и не давать возможности создавать опасные ситуации, – сказал главный тренер «Авангарда».
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