Михаил Кравец: «Металлург» – не команда с завода, пришедшая играть против «Авангарда». Нам нужно правильно действовать в обороне»

Теги Авангард КХЛ Кубок Гагарина Михаил Кравец Корбан Найт Брендан Лайпсик Спорт-Экспресс Хоккей

Михаил Кравец прокомментировал победу над «Металлургом».

«Авангард» обыграл магнитогорскую команду (3:2 ОТ, 3-0 в серии) в третьем матче серии второго раунда Кубка Гагарина.

– Очень тяжелая игра с сильной командой, которая хорошо играет на контратаках. Техничные и быстрые ребята.

Рад, что мы выполнили установку. Постарались сделать количество контратак минимальным, хорошо сыграли в обороне. Спасибо вратарю за хорошие сэйвы.

Самое главное, что мы играли командой. Не искали причины, а находили выходы. И в очередной раз добились важной для нас и болельщиков победы.

– Нет опасения, что не хватит сил Корбану Найту? Он выходит в разных игровых ситуациях.

– Опасений нет. Он – профессионал. Подготовка, которая проведена летом и проводится в течение сезона, поможет команде выдержать любую напряженную ситуацию.

– Беспокоит ли вас, что «Авангард» уступал по движению «Металлургу» часть матча и меньше владел шайбой?

– «Металлург» – не команда с завода, которая пришла играть против «Авангарда». Это серьезная команда, в которой четыре звена и прекрасные игроки.

Они так и должны играть. Единственное – нам нужно правильно действовать в обороне. Не всегда можно переиграть по скорости.

У нас тоже есть быстрые хоккеисты, которые где-то переигрывают «Металлург».

Но если выходит Брендан Лайпсик, то надо грамотно играть в обороне, не проваливаться и не давать возможности создавать опасные ситуации, – сказал главный тренер «Авангарда».

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3 комментария

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Огюст
Как вовремя вы Михаил пришли тренером в Авангард - наладили игру и вот можно сказать уже в финале конференции Востока !
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Canopus77
Мы поняли, с завода только Адмирал, остальные опытные артисты профессионалы )))
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Юрец55
Мы! Выполнили! Установку! Какой же молодец Кравец! Одно целое с командой. И это чувствуется даже по телевизору!
+2
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