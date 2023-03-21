Сведберг забил первый гол за «Авангард», сравняв счет на 56-й минуте игры с «Металлургом». Безголевая серия Виктора продлилась 59 игр
Виктор Сведберг забросил первую шайбу за «Авангард».
Защитник омской команды отличился на 56-й минуте третьего периода третьего матча серии против «Металлурга».
Сведберг подключился к атаке и, получив шайбу после передачи Рида Буше, нанес точный бросок по воротам Эдди Паскуале. Гол Виктора позволил «ястребам» сравнять счет 2:2 и перевести игру в овертайме.
Хоккеист впервые отличился за «Авангард». Сведберг перешел в клуб по ходу сезона-2021/22.
Безголевая серия Виктора продлилась 59 матчей. В прошлый раз он забил гол 12 декабря 2021 года в ворота «Локомотива», когда выступал за ЦСКА.
Этого не описать в стихах,
А можно увидеть глазами.
Но если глаза не в слезах)
а вообще какая нужная шайба в необходимое время
Вите, Вите надо выйти :)
Запомним этот день, в кои веки привёз в чужие ворота :)