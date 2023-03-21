Сведберг забил первый гол за «Авангард», сравняв счет на 56-й минуте игры с «Металлургом». Безголевая серия Виктора продлилась 59 игр

забросил первую шайбу за «Авангард».

Защитник омской команды отличился на 56-й минуте третьего периода третьего матча серии против « ».

Сведберг подключился к атаке и, получив шайбу после передачи Рида Буше, нанес точный бросок по воротам Эдди Паскуале. Гол Виктора позволил «ястребам» сравнять счет 2:2 и перевести игру в овертайме.

Хоккеист впервые отличился за « ». Сведберг перешел в клуб по ходу сезона-2021/22.

Безголевая серия Виктора продлилась 59 матчей. В прошлый раз он забил гол 12 декабря 2021 года в ворота «Локомотива», когда выступал за ЦСКА.