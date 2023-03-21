Сведберг забил первый гол за «Авангард», сравняв счет на 56-й минуте игры с «Металлургом». Безголевая серия Виктора продлилась 59 игр

Теги Авангард Металлург Мг видео КХЛ Кубок Гагарина Виктор Сведберг Хоккей

Виктор Сведберг забросил первую шайбу за «Авангард».

Защитник омской команды отличился на 56-й минуте третьего периода третьего матча серии против «Металлурга».

Сведберг подключился к атаке и, получив шайбу после передачи Рида Буше, нанес точный бросок по воротам Эдди Паскуале. Гол Виктора позволил «ястребам» сравнять счет 2:2 и перевести игру в овертайме.

Хоккеист впервые отличился за «Авангард». Сведберг перешел в клуб по ходу сезона-2021/22.

Безголевая серия Виктора продлилась 59 матчей. В прошлый раз он забил гол 12 декабря 2021 года в ворота «Локомотива», когда выступал за ЦСКА.

25 комментариев

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Максим Викторович
Ответ Игорь Климов
Скорее всего он эту шайбу и забрал.
Кстати, что касается Сведберга, то у Виктора очень хороший бросок, но игрок обороны Авангарда не всегда им пользуется.
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Валерий Суханцов
Может прорвёт.
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Игорь Климов
Ответ Worship
Это не описать словами...
Это не описать словами...
Этого не описать в стихах,
А можно увидеть глазами.
Но если глаза не в слезах)
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Ermakk
Вот поэтому Витя лучше Киселевича
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Игорь Климов
Ответ Максим Викторович
Мне кажется, что эту шайбу в ворота Металлурга Виктору Сведбергу нужно было забрать на память.))))
Скорее всего он эту шайбу и забрал.
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Игорь Климов
Сведберга с дебютом, молодец!
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Серёга
Ответ Персональные данные Номер 67327384
Как он потом обнимает своих четырех малышей. Завтра эта фотка будет везде наверно
🤣🤣🤣👍
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Angryslon
Ответ cry
А где - то в углу раздевалки Киселевич нервно кусает ногти...
У него травма. Чего ему кусать эти ногти?)
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cry
А где - то в углу раздевалки Киселевич нервно кусает ногти...
+1
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Александр Копцев
Ответ Ermakk
Хорошая палка раз в год по любому стреляет)
А может сам попробуешь стрельнуть.
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-2
-2
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Максим Викторович
Мне кажется, что эту шайбу в ворота Металлурга Виктору Сведбергу нужно было забрать на память.))))
+3
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Светлана Бойкова
Сведберг - тайное оружие Авангарда!
+4
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Максим Викторович
СВЕДБЕРГ СЕГОДНЯ СПАС АВАНГАРД ОТ НЕМИНУЕМОГО ПОРАЖЕНИЯ В ОСНОВНОЕ ВРЕМЯ, ВЫДАЛ ЛУЧШИЙ В ЧЕМПИОНАТЕ 2022-2023.
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Максим Викторович
ЦЕЛОЕ СОБЫТИЕ ВЕКА, ЗАБРОСИЛ ВИКТОР СВЕДБЕРГ! ТАКОЕ ПРОПУСТИТЬ НЕВОЗМОЖНО! РАЗ В ГОД И ДВУХМЕТРОВЫЙ ЗАЩИТНИК МОЖЕТ БРОСИТЬ ТАК, ЧТО ПАСКУАЛЕ НИЧЕГО НЕ ПОЙМЕТ! Я ДУМАЮ, ЧТО ЭТОЙ ШАЙБОЙ В ВОРОТА МЕТАЛЛУРГА ВИКТОР ПОЛНОСТЬЮ РЕАБИЛИТИРОВАЛСЯ ЗА ВСЕ СВОИ ОШИБКИ И НЕДОЧЕТЫ, ДОПУЩЕННЫЕ ПО ХОДУ РЕГУЛЯРНОГО ЧЕМПИОНАТА И В ПЛЕЙ-ОФФ ЗА АВАНГАРД. МНОГИЕ ЗАДАВАЛИСЬ ВОПРОСОМ, ЗАЧЕМ АВАНГАРДУ СВЕДБЕРГ!!!
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cherpak
стыдно теперь будет кубок не взять
+3
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Rodgeras
Викинг!
+5
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Ermakk
Хорошая палка раз в год по любому стреляет)
+6
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GoodZilla
Не думал, что такое случится, но, похоже, он Витёк сегодня лучший игрок матча)))
+7
-1
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vimir
Вообще это самый лучший матч в исполнении Вити за Авангард
+9
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+9
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Spartakovec navsegda
Лучше поздно, чем никогда)
+5
0
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Персональные данные Номер 67327384
Как он потом обнимает своих четырех малышей. Завтра эта фотка будет везде наверно
+10
0
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Большое сердце Неймара
ради этой шайбы его только и брали)))))
а вообще какая нужная шайба в необходимое время
+10
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Ap6y3
Первый и в такой нужный момент!
+13
0
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Габорик
Остановите, остановите
Вите, Вите надо выйти :)

Запомним этот день, в кои веки привёз в чужие ворота :)
+8
-1
+7
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Worship
Это не описать словами...
+6
0
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