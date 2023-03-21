Малкин разделил 44-е место по очкам в истории НХЛ с Беливо (1219). Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Овечкина и Кэйна
Евгений Малкин разделил 44-е место по очкам в истории НХЛ с Жаном Беливо (1219).
Форвард «Питтсбурга» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2).
На его счету стало 73 (24+49) очка в 70 играх текущего сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1219 (468+751) очков в 1051 матче.
Малкин разделил 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Жаном Беливо, набравшим 1219 (507+712) очков в 1125 играх.
На 43-м месте идет Норм Улльман – 1229 (490+739) очков в 1410 играх.
По числу передач Малкин вышел на чистое 46-е место в истории, обогнав Ларри Робинсона. На 45-м месте идет Даг Уэйт (755 ассистов в 1238 играх).
Среди действующих игроков Евгений занимает 4-е место по очкам, уступая партнеру по команде Сидни Кросби (1492 в 1178 играх), а также Александру Овечкину («Вашингтон», 1478 в 1339) и Патрику Кэйну («Рейнджерс», 1232 в 1170).
1) 2008/2009 - 113 очков (35+78)
2) 2011/2012 - 109 очков (50+59)
3) 2008/2008 - 106 очков (47+59)
4) 2017/2018 - 98 очков (42+56)
5) 2006/2007 - 85 очков (33+52)
6) 2009/2010 - 77 очков (28+49)
7) 2019/2020 - 74 очка (25+49)
8) 2022/2023 - 73 ОЧКА (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)
2013/2014, 2016/2017, 2018/2019 - 72 очка
Таким образом есть шанс на топ-5 сезон в карьере!
Осталось 12 игр и набрать 12+ очков