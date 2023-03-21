Малкин разделил 44-е место по очкам в истории НХЛ с Беливо (1219). Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Овечкина и Кэйна

Теги рейтинги Питтсбург Евгений Малкин Сидни Кросби Александр Овечкин НХЛ Патрик Кэйн Ларри Робинсон Жан Беливо Хоккей

Евгений Малкин разделил 44-е место по очкам в истории НХЛ с Жаном Беливо (1219).

Форвард «Питтсбурга» сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2). 

На его счету стало 73 (24+49) очка в 70 играх текущего сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1219 (468+751) очков в 1051 матче. 

Малкин разделил 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с Жаном Беливо, набравшим 1219 (507+712) очков в 1125 играх. 

На 43-м месте идет Норм Улльман – 1229 (490+739) очков в 1410 играх. 

По числу передач Малкин вышел на чистое 46-е место в истории, обогнав Ларри Робинсона. На 45-м месте идет Даг Уэйт (755 ассистов в 1238 играх). 

Среди действующих игроков Евгений занимает 4-е место по очкам, уступая партнеру по команде Сидни Кросби (1492 в 1178 играх), а также Александру Овечкину («Вашингтон», 1478 в 1339) и Патрику Кэйну («Рейнджерс», 1232 в 1170). 

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5 комментариев

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ugmyanswer
Кросби делает всех
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1960лоцман
Женя выдает свой лучший сезон за последние 2-3 сезона,только вот вся команда попала в яму , игры никакой ,вратарская линия оставляет желать лучшего, стабильности нет нигде , не понятно где работа ТШ или они думают что работать не надо и старички Кроссби ,Малкин ,Легант сами все решат и сделают,так зачем вообще Салливан нужен со своей командой.
+2
-1
+1
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Daniel
Самые результативные сезоны в карьере Малкина:
1) 2008/2009 - 113 очков (35+78)
2) 2011/2012 - 109 очков (50+59)
3) 2008/2008 - 106 очков (47+59)
4) 2017/2018 - 98 очков (42+56)
5) 2006/2007 - 85 очков (33+52)
6) 2009/2010 - 77 очков (28+49)
7) 2019/2020 - 74 очка (25+49)
8) 2022/2023 - 73 ОЧКА (ПРОДОЛЖАЕТСЯ)

2013/2014, 2016/2017, 2018/2019 - 72 очка

Таким образом есть шанс на топ-5 сезон в карьере!
Осталось 12 игр и набрать 12+ очков
+4
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+4
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1960лоцман
Ответ zach
Даже не знал что Кейн уже обогнал Малыча , травмы сделали своё дело, ну ждём где нибудь так в 30ки)
Интересно ,так Кейн всегда был впереди и когда же он по твоему обогнал Женю,вроде бы Джон его постоянно догоняет. Когда Женя набрал 1200 ,(если мне не изменяет память у Кейна было на тот момент 1218) Разница в очках была 18 ,а сейчас 13, так что ты тут пургу гонишь ,Джон приближается к Кейну.
+6
0
+6
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zach
Даже не знал что Кейн уже обогнал Малыча , травмы сделали своё дело, ну ждём где нибудь так в 30ки)
+4
-1
+3
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