Малкин разделил 44-е место по очкам в истории НХЛ с Беливо (1219). Среди действующих игроков больше лишь у Кросби, Овечкина и Кэйна

разделил 44-е место по очкам в истории с Жаном Беливо (1219).

Форвард « » сделал результативную передачу в матче регулярного чемпионата НХЛ с «Оттавой» (1:2).

На его счету стало 73 (24+49) очка в 70 играх текущего сезона. За карьеру в рамках регулярок – 1219 (468+751) очков в 1051 матче.

Малкин разделил 44-е место среди лучших бомбардиров в истории лиги с , набравшим 1219 (507+712) очков в 1125 играх.

На 43-м месте идет Норм Улльман – 1229 (490+739) очков в 1410 играх.

По числу передач Малкин вышел на чистое 46-е место в истории, обогнав . На 45-м месте идет Даг Уэйт (755 ассистов в 1238 играх).

Среди действующих игроков Евгений занимает 4-е место по очкам, уступая партнеру по команде Сидни Кросби (1492 в 1178 играх), а также Александру Овечкину («Вашингтон», 1478 в 1339) и Патрику Кэйну («Рейнджерс», 1232 в 1170).