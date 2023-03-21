Президент «Динамо» о сезоне: «Выполнена задача по попаданию в плей-офф и омоложению состава. Хотелось бы усилить вратарскую линию»

Президент московского « » рассказал о выполненных задачах в сезоне .

Бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграли «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

– Хотя сезон в КХЛ еще продолжается, мы, к сожалению, уже закончили его.

Сегодня проводили совет директоров, где были заслушаны главный тренер и генеральный менеджер. Выслушали их мнения насчет сезона, поделились своими мыслями и впечатлениями.

Задача, которая ставилась в начале сезона перед командой по омоложению состава и попаданию в плей-офф, в целом была выполнена. Целый ряд замечаний был высказан по позициям, которые сейчас обсудим. Коллектив работает, трудится.

Один из ключевых моментов, который нас очень радует, – это наши болельщики. Мы им очень благодарны, ведь в последние девять игр, начиная с Нового Года, стадион был заполнен. Спорт есть спорт.

Как говорит наш генеральный директор, лед скользкий, поэтому всякое бывает. Наверное, довольны не всем, что произошло в этом сезоне.

Есть критические замечания, которые сегодня были вынесены на совет директоров.

Они были высказаны членам совета директоров, генеральному директору, генеральному менеджеру и главному тренеру команды. Думаю, что план устранения недостатков будет подготовлен руководством клуба.

– Вопрос по критическим моментам, которые были высказаны на Совете директоров. Можете тезисно обозначить, что именно со стороны руководства клуба не устроило в команде?

– В конечном итоге нас не устроил результат. Были заданы вопросы по физической подготовке и элементам селекции, особенно молодежи.

Частично она от нас ушла, ее нужно возвращать. Хотелось бы усилить вратарскую линию. Это три вопроса, которые обсуждались на совете директоров, – сказал Виктор Воронин.