Президент «Динамо» о сезоне: «Выполнена задача по попаданию в плей-офф и омоложению состава. Хотелось бы усилить вратарскую линию»
Президент московского «Динамо» рассказал о выполненных задачах в сезоне КХЛ.
Бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграли «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
– Хотя сезон в КХЛ еще продолжается, мы, к сожалению, уже закончили его.
Сегодня проводили совет директоров, где были заслушаны главный тренер и генеральный менеджер. Выслушали их мнения насчет сезона, поделились своими мыслями и впечатлениями.
Задача, которая ставилась в начале сезона перед командой по омоложению состава и попаданию в плей-офф, в целом была выполнена. Целый ряд замечаний был высказан по позициям, которые сейчас обсудим. Коллектив работает, трудится.
Один из ключевых моментов, который нас очень радует, – это наши болельщики. Мы им очень благодарны, ведь в последние девять игр, начиная с Нового Года, стадион был заполнен. Спорт есть спорт.
Как говорит наш генеральный директор, лед скользкий, поэтому всякое бывает. Наверное, довольны не всем, что произошло в этом сезоне.
Есть критические замечания, которые сегодня были вынесены на совет директоров.
Они были высказаны членам совета директоров, генеральному директору, генеральному менеджеру и главному тренеру команды. Думаю, что план устранения недостатков будет подготовлен руководством клуба.
– Вопрос по критическим моментам, которые были высказаны на Совете директоров. Можете тезисно обозначить, что именно со стороны руководства клуба не устроило в команде?
– В конечном итоге нас не устроил результат. Были заданы вопросы по физической подготовке и элементам селекции, особенно молодежи.
Частично она от нас ушла, ее нужно возвращать. Хотелось бы усилить вратарскую линию. Это три вопроса, которые обсуждались на совете директоров, – сказал Виктор Воронин.
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