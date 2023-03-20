Президент «Динамо»: «Кудашову и гендиректору клуба поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта»
Алексею Кудашову поставили задачу сформировать тренерский штаб «Динамо» до 30 марта.
Об этом сообщил президент московского клуба Виктор Воронин.
«Главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному директору клуба [Анатолию Харчуку] поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта.
Он будет вынесен на совет директоров. Каких-то киданий и вариаций у нас в клубе нет», – сказал Воронин.
Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.
В нынешнем сезоне команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).
Мои поздравления!