Президент «Динамо»: «Кудашову и гендиректору клуба поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта»

Теги Алексей Кудашов КХЛ Кубок Гагарина Динамо Чемпионат.com Анатолий Харчук Хоккей

Алексею Кудашову поставили задачу сформировать тренерский штаб «Динамо» до 30 марта.

Об этом сообщил президент московского клуба Виктор Воронин.

«Главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному директору клуба [Анатолию Харчуку] поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта.

Он будет вынесен на совет директоров. Каких-то киданий и вариаций у нас в клубе нет», – сказал Воронин.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).

Материалы по теме

29 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Это каким же надо быть дном, чтобы после 0:4 год назад во втором и сейчас 2:4 (в первом круге!!!) оставлять тренера. Аж завидно)))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Al561
Значит Кудашев остается, но в ТШ возможны замены.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Как ни странно попугай как раз ты и все твое окружение . Начинай про Берию . Про Берию еще не каждый такое сможет написать, которого 70 лет назад расстреляли , тут особый интеллект нужен . . Не каждый день такие заходят потешать нас . И про карму не забывай. Я каждый день посылаю .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Угомоните попугая. На 3:0 в серии уже накаркал)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Вольфсбург
Карма я и смотрю Зенит Ленинградский настигла, ахахаха!!. Сначала от Динамо а потом и от ЦСКА. 😂😂😂
Прилично ты пердивщика с десятилетним стажем утешил 🤣🤣🤣
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Ответ Вольфсбург
Карма я и смотрю Зенит Ленинградский настигла, ахахаха!!. Сначала от Динамо а потом и от ЦСКА. 😂😂😂
И не говори, Зенит вот вот вылетит из ПЛ. Последним идёт в таблице.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Обращаюсь ко всем динамовцам . Вот эта представительница с профилем Шамарин круглыми сутками ходит за моими комментариями и пишет оскорбления . Адепт Газпрома . А потом телеграфирует . Будьте аккуратны .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Андрей Королёнок
У этих товарищей уже всë решено.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Вольфсбург
А сегодня будет карма СКА от Торпедо!!!
Она примет и лезет ко всем , чтобы ее продинамили .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Алар
Получится так: Кудашов штаб сформирует, а ему скажут, что такой не приемлем и Кудашова в отставку! Кто ж пойдёт в этот штаб в марте, кроме тех кто там был по ходу сезон? Кроме Миронова из Спартака)))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Раз ты здесь , то тебя карма еще не настигла после оскорблений с париком тренера Спартака Гришина . Надеюсь, уже скоро , Шамарина
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вольфсбург
Ответ Shamarin
Карма она такая. Мои поздравления!
А сегодня будет карма СКА от Торпедо!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вольфсбург
Ответ Shamarin
Карма она такая. Мои поздравления!
Карма я и смотрю Зенит Ленинградский настигла, ахахаха!!. Сначала от Динамо а потом и от ЦСКА. 😂😂😂
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Виталий Макеев
О старые песни ЗАПЕЛИ. ВЫ сначало давайте сколько Динамо, неудачники
Кому и сколько давало динамо)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Ответ Кеша
А вот и представитель Аэрофлота пришел на обсуждение . Стюардессы с вами ?
Учишь историю Омского хоккея, понимаю. Своей то нет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Shamarin
Карма она такая.
Мои поздравления!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Вольфсбург
Ну выгоняйте тогда Козлова, Скопинцева и Савченкова! А кто с Кудашёвым работать будет? Тренер неудачник Атланта, Локомотива, СКА и Динамо. Где он чего добился? разве с Локомотивом до финала конференции дошёл. Разина не подпишут если, будет большая глупость. Разин с командой уровня ВХЛ смог из неё превратить в крепкую и неудобную команду уровня КХЛ.
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Интересно узнать мнение производителей мяса кур в России , нефте-газовой промышленности и прочих .
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
Ответ Ыжык
Разин не согласился в этот безтрофейник идти?
А вот и представитель Аэрофлота пришел на обсуждение . Стюардессы с вами ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Кеша
На пресс- конференции сказали искать душевные силы к победе внутри команды . По всей видимости оставят Кудашова . Ничего нового я там не услышал .
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dr.mishi2011
Хватит революций! Верим в Динамо Москва!
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Виталий Макеев
Ответ Ыжык
Разин не согласился в этот безтрофейник идти?
О старые песни ЗАПЕЛИ. ВЫ сначало давайте сколько Динамо, неудачники
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ыжык
Разин не согласился в этот безтрофейник идти?
+5
-2
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Огюст
А Кудашов разве не причём,что Динамо вылетело в первой серии плей-офф !?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тихий летун
Поставлена задача Кудашову,назначить главным Разина)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий