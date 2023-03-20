Президент «Динамо»: «Кудашову и гендиректору клуба поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта»

Алексею Кудашову поставили задачу сформировать тренерский штаб « » до 30 марта.

Об этом сообщил президент московского клуба Виктор Воронин.

«Главному тренеру Алексею Кудашову и генеральному директору клуба [Анатолию Харчуку] поставлена задача сформировать тренерский штаб до 30 марта.

Он будет вынесен на совет директоров. Каких-то киданий и вариаций у нас в клубе нет», – сказал Воронин.

Кудашов возглавляет «Динамо» с апреля 2021 года.

В нынешнем сезоне команда выбыла из розыгрыша Кубка Гагарина-2023, уступив «Торпедо» в первом раунде (2-4 в серии).