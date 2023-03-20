Гендиректор «Динамо» о сезоне: «Оправдание одно – победа «Торпедо» в Кубке Гагарина. Можно будет сказать, что мы проиграли чемпиону»

Теги Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Динамо Р-Спорт Анатолий Харчук Хоккей

Генеральный директор московского «Динамо» назвал фактор, который оправдает команду за результат в сезоне КХЛ.

Бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграли «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

«Довольствоваться промежуточными результатами не принято. На совете директоров был проведен серьезный разговор.

Самый важный период в турнире – это плей-офф, где мы выступили неудачно. Будем работать над тем, чтобы кардинально изменить ситуацию и ставить совершенно иные задачи.

Оправдание только одно: если «Торпедо» выиграет Кубок Гагарина, то можно будет сказать, что мы проиграли чемпиону», – сказал Анатолий Харчук.

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7 комментариев

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гога11
Видимо действительно серьезный был разговор, раз такое мощное оправдание, неудачно Харчук отшутился.
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Кеша
Мне кажется , что этот человек несёт бред невероятный . Похож на юзеров газовой колонки . Те тоже несут бред в полной уверенности в своей правоте . Зажравшиеся мешки . Вам до одного места на каком месте Динамо . Главное , чтобы не хилая зарплата на карточку ложилась каждый месяц .
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Виталий Макеев
А МОЖНО ОГЛАСИТЬ ВЕСЬ СПИСОК. ИМЕЮ В ВИДУ ВАШИ ПЛАНЫ И ПЕРСПЕКТИВЫ НА СЛЕДУЮЩИЙ ГОД? ВЫЙТИ С 4 МЕСТА? ИЛИ БУДЕМ ВОЗРАЖДАТЬ ТРАДИЦИИ КЛУБА, И ЗАДАЧУ ВЫИГРАТЬ КГ? С КЕМ МЫ ПОЙДЕМ К ЭТОЙ ЦЕЛИ? С КАКИМ ТШ? С КАКОЙ КОМАНДОЙ? ОГЛАСИТЕ НАМ ВСЕ ЭТО.
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Сидни Кросби 2
Мы пока летим, чемпионством и не пахнет.
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Виталий Макеев
ДА ГРОМКОЕ ЗАЯВЛЕНИЕ!!!! А ЧЕМУ ХОЧЕТСЯ СПРОСИТЬ ВЫ РАДУЕТЕСЬ? ТОРПЕДО ПО СОСТАВУ БЫЛА ОДИНАКОВАЯ КОМАНДА , ПРОСТО В ЭТОЙ КОМАНДЕ ЛЮДИ ХОТЕЛИ ПОБЕДИТЬ. И У НИХ БЫЛ МОЗГ ЭТОЙ КОМАНДЫ. А У ВАС БЫЛ ОКАЗЫВАТЬСЯ ПЛАН С 5 МЕСТО ПРОСТО ПОПАСТЬ В ПЛЕЙ ОФФ. И НА ЭТОМ ВЫ РЕШИЛИ ОСТАНОВИТСЯ. Я РАД КАК НЕ ПРИСКОРБНО , ЧТО ОДНА МОЛОДАЯ КОМАНДА , ПРЕПОДАЛА УРОК ДРУГОЙ. КАК НУЖНО ИГРАТЬ В ХОККЕЙ. ОНИ ПРОДЕМАНСТРИРОВАЛИ СРВЕТСКИЙ СТИЛЬ ИГРЫ, А ВЫ НЕ ПРНЯТНУЮ БЕГАТНЮ ОТ ВОРОТ , ДО ВОРОТ. ДА НЕ ПОНЯТНЫЕ ВБРОСЫ И ТАБУНОМ ЗА ШАЙБОЙ. И НЕПОНЯТНАЯ ВОЗНЯ У БОРТОВ. ВОЩЕМ СЛЕЛАЛО ТОРПЕДО ДИНАМО ПО ПОЛНОЙ.
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ARAMIS777
Эх,слова,слова...
А по факту,их всё устраивает.
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Денис Мешков
Какое нафиг оправдание, проиграли чемпиону, совсем чтоль офигели, бей- беги, это не стиль Динамо, АНК В ОТСТАВКУ, ПО СОБСТВЕННОМУ, РАЗИН ВОН СВОБОДНЫЙ!!!
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