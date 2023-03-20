Гендиректор «Динамо» о сезоне: «Оправдание одно – победа «Торпедо» в Кубке Гагарина. Можно будет сказать, что мы проиграли чемпиону»
Генеральный директор московского «Динамо» назвал фактор, который оправдает команду за результат в сезоне КХЛ.
Бело-голубые заняли пятое место в Западной конференции по итогам регулярного чемпионата и проиграли «Торпедо» (2-4 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
«Довольствоваться промежуточными результатами не принято. На совете директоров был проведен серьезный разговор.
Самый важный период в турнире – это плей-офф, где мы выступили неудачно. Будем работать над тем, чтобы кардинально изменить ситуацию и ставить совершенно иные задачи.
Оправдание только одно: если «Торпедо» выиграет Кубок Гагарина, то можно будет сказать, что мы проиграли чемпиону», – сказал Анатолий Харчук.
А по факту,их всё устраивает.