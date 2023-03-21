Ротенберг о 4:0 с «Торпедо»: «СКА по системе работает впятером в атаке и обороне. Улучшим дисциплину – и будем наголову сильнее»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Роман Ротенберг Дмитрий Николаев Хоккей

Роман Ротенберг назвал решающие компоненты победы над «Торпедо» со счетом 4:0.

СКА ведет в серии со счетом 3-0 во втором раунде Кубка Гагарина.

– Хорошая боевая игра плей-офф против сильного соперника. На арене была замечательная атмосфера – отличные болельщики.

Наши болельщики тоже молодцы – их было отлично слышно. Нас приехало поддержать много людей – огромная им благодарность.

Сегодня было много меньшинства, много удалялись – это подкорректируем. Ребята – молодцы, бились в меньшинстве, забили два гола.

Здорово и агрессивно сыграли в средней зоне. Нам есть что улучшить. Продолжаем работать дальше. Для нас самая важная игра – следующая.

– В прошлой игре пропустили четыре шайбы, а эту удалось засушить. За счет чего?

– Мы засушили «Торпедо». За счет игры в обороне, самоотдачи. По нашей системе мы работаем впятером в атаке, впятером в обороне.

Сегодня ребята отработали здорово. Почти ничего не дали создать. Где были моменты, там Николаев – молодец, закрыл последний рубеж.

– У команды есть проблемы с реализацией большинства. Что нужно поменять?

– Это наши резервы. Зато мы забили в меньшинстве – спецбригады работают.

Очень много играли в меньшинстве – это отнимает много сил, мы теряем ритм. Одни ребята сидят, ждут, а другие – играют. Это непросто.

Надо обязательно улучшить дисциплину. Сделаем это – и будем наголову сильнее, чем сейчас. А большинство – это наш резерв. Обязательно отработаем, потренируем, улучшим.

– Счет 3-0 в серии. Можно в четвертом матче немножко приспустить вожжи и поэкспериментировать с составом и тактикой?

– Нет. Вы знаете, мы один раз вытащили серию с 0-3. Поэтому вообще не расслабляемся.

Для нас самая важная игра – следующая. Мы собираемся только добавить. Есть над чем работать. Будем только добавлять, – сказал главный тренер СКА.

«Торпедо» дико не везет в серии со СКА: транжирит моменты, очень легко пропускает – и уже горит 0-3

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1 комментарий

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1319pro
Система 🤣
Ему его маркетолухи еще не сказали не произносить это слово?) 🙈😂
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