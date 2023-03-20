Ротенберг о СКА: «У нас представлены все национальности, как в Советском Союзе. Это объединяет»

Теги СКА Торпедо КХЛ Кубок Гагарина Дамир Жафяров Роман Ротенберг Марат Хайруллин Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос о Марате Хайруллине и Дамире Жафярове.

СКА обыграл «Торпедо» (4:0, 3-0 в серии) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Утром играл «Ак Барс» и ничего не забил, а вечером Татарстан ликовал – у вас забили и Хайруллин, и Жафяров. У ваших татар есть химия?

– У нас представлены все национальности, как в Советском Союзе. Это нас объединяет. Все молодцы.

Ребята играют хитро, со смекалкой. Но мы можем добавить, стать еще лучше. Как команда мы добавляем, выходим на новый уровень.

Это командная победа – никого отдельно выделять не будем. Не станем отходить от наших принципов, – сказал главный тренер СКА.

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4 комментария

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Максим Новиков
У них чип что ли, ладно деды, но и эти грезят о советском союзе(
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dorofeyev
Тем временем состав СКА на сегодняшнюю игру: 20 россиян и 2 белоруса. И правда, представлены все национальности.
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A_Bechter
Я подозревал, что в заявке СКА больше ста человек.
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Ебздрогыч
Даже финн имеется, с улыбкой добавил Ротенберг
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