Ротенберг о СКА: «У нас представлены все национальности, как в Советском Союзе. Это объединяет»

Роман Ротенберг ответил на вопрос о Марате Хайруллине и Дамире Жафярове.

СКА обыграл «Торпедо» (4:0, 3-0 в серии) в третьем матче второго раунда Кубка Гагарина.

– Утром играл «Ак Барс» и ничего не забил, а вечером Татарстан ликовал – у вас забили и Хайруллин, и Жафяров. У ваших татар есть химия?

– У нас представлены все национальности, как в Советском Союзе. Это нас объединяет. Все молодцы.

Ребята играют хитро, со смекалкой. Но мы можем добавить, стать еще лучше. Как команда мы добавляем, выходим на новый уровень.

Это командная победа – никого отдельно выделять не будем. Не станем отходить от наших принципов, – сказал главный тренер СКА.