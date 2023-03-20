Главный арбитр КХЛ о голе ЦСКА в игре с «Северсталью»: «Морозов валяется, поворачивается к судье и говорит: «Свисти». Ну, лежит он, может и 10 минут лежать, и 15»

Теги ЦСКА Северсталь судьи видео КХЛ Алексей Анисимов судья Егор Морозов Хоккей

Главный арбитр КХЛ прокомментировал гол ЦСКА в седьмом матче с «Северстали».

Речь идет о втором голе московской команды, когда хоккеист «Северстали» Егор Морозов лежал на льду, атака ЦСКА продолжилась и завершилась заброшенной шайбой, а судьи не стали останавливать матч.

ЦСКА одержал победу в матче со счетом 5:3 и выиграл серию 4-3.

«Сам падает Морозов, сам валяется, поворачивается к судье и говорит: «Свисти». Судьи стоит, смотрит на него: «Свисти». Каждое падение свистеть? Он в полной уверенности, что он [Морозов] сейчас встанет и поедет туда.

Ну, лежит он, он может и 10 минут лежать, и 15 минут. Судья может оставить игру и может не останавливать ее. Каждое падение останавливать? Давайте в правилах напишем: упал – все, остановили.

Меня сейчас будут съедать: «А как же фэйр-плэй?» Давайте так: когда люди ложатся лицом под шайбу или когда видна очевидность травмы, любой здравомыслящий судья [остановит игру]», – сказал Алексей Анисимов.

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9 комментариев

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Эд..19
Мда.... Чёй-то пример футболёров заразителен стал )))) Давайте будем также валяться после каждого падения по полчаса ) Ещё и нагло так указывают, что судьям делать, миллионеры хреновы !
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mackay
Ответ Ислам Хупсергенов
Во первых в правилах о остановке игры писано , что если лежит игрок одной команды , но шайба у команды соперников , то судья не останавливает матч . Во вторых собака ты , каждый кто занимается хоккеем должен был слышать фразу :"трус не играет в хоккей "- тогда какого ты идёшь валять по две три минуты на льду , и вместо того что бы ,хотя бы попытаться встать оперировать судье , и кричать :"Свисти бл*ть" . И сколько бы Разин не ныл бы в послематчевой пресс-конференции, писанные правила никто менять не будет
Ну так игрок Северстали перехватил шайбу и попытался тут же ее выбросить или нет ?)
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Ислам Хупсергенов
Ответ Rodgeras
Судьи стали, как врачи, без анализов диагнозы ставить. Коснулась команда шайбы? Свисти, собака, и не выдумывай! Это позорный момент в судействе!
Во первых в правилах о остановке игры писано , что если лежит игрок одной команды , но шайба у команды соперников , то судья не останавливает матч . Во вторых собака ты , каждый кто занимается хоккеем должен был слышать фразу :"трус не играет в хоккей "- тогда какого ты идёшь валять по две три минуты на льду , и вместо того что бы ,хотя бы попытаться встать оперировать судье , и кричать :"Свисти бл*ть" . И сколько бы Разин не ныл бы в послематчевой пресс-конференции, писанные правила никто менять не будет
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позор не адекватам
Смех и грех блат(ять)
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Сергей Лепехин
Правильно сделали, не дали превратить хоккей мужчин в бабский футбол
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Rjcnbr
Ответ Rodgeras
Судьи стали, как врачи, без анализов диагнозы ставить. Коснулась команда шайбы? Свисти, собака, и не выдумывай! Это позорный момент в судействе!
Кое-какой собаке не помешало бы почитать правила про «касание». И я не про Радулова вовсе
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-3
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Marienburg
А давайте каждого судью так отмазывать. Раз не остановил, игрок просто так валялся. Арбитр лучше врача и нервных окончаний лежачего знает причину, и точка
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Rodgeras
Судьи стали, как врачи, без анализов диагнозы ставить.
Коснулась команда шайбы? Свисти, собака, и не выдумывай! Это позорный момент в судействе!
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mmg73
Чисто случайно судья попался не здравомыслящий..впрочем как всегда в играх с участием ски и цски.
+4
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