Главный арбитр КХЛ о голе ЦСКА в игре с «Северсталью»: «Морозов валяется, поворачивается к судье и говорит: «Свисти». Ну, лежит он, может и 10 минут лежать, и 15»
Главный арбитр КХЛ прокомментировал гол ЦСКА в седьмом матче с «Северстали».
Речь идет о втором голе московской команды, когда хоккеист «Северстали» Егор Морозов лежал на льду, атака ЦСКА продолжилась и завершилась заброшенной шайбой, а судьи не стали останавливать матч.
ЦСКА одержал победу в матче со счетом 5:3 и выиграл серию 4-3.
«Сам падает Морозов, сам валяется, поворачивается к судье и говорит: «Свисти». Судьи стоит, смотрит на него: «Свисти». Каждое падение свистеть? Он в полной уверенности, что он [Морозов] сейчас встанет и поедет туда.
Ну, лежит он, он может и 10 минут лежать, и 15 минут. Судья может оставить игру и может не останавливать ее. Каждое падение останавливать? Давайте в правилах напишем: упал – все, остановили.
Меня сейчас будут съедать: «А как же фэйр-плэй?» Давайте так: когда люди ложатся лицом под шайбу или когда видна очевидность травмы, любой здравомыслящий судья [остановит игру]», – сказал Алексей Анисимов.
Коснулась команда шайбы? Свисти, собака, и не выдумывай! Это позорный момент в судействе!