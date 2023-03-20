Третьяк о любительском турнире в Воронеже: «Мы спортивная нация. Хоккей учит работать сплоченно, лидерство и командный дух важны не только в спорте»

считает, что хоккейные традиции важны не только в спорте.

Президент ФХР стал специальным гостем межрегионального турнира по любительскому хоккею в Воронеже, который прошел на «Платинум-Арене» по инициативе Сбера.

Сборные состояли из представителей региональных органов власти и бизнес-сообществ регионов Черноземья. Всего на лед вышло более 120 любителей хоккея.

«Очень рад, что хоккей объединил всех нас на этой прекрасной ледовой арене. Мы спортивная нация. Хоккейные традиции – лидерство и командный дух – важны не только в спорте.

Как и другие командные игры, хоккей учит работать сплоченно, как единый организм. Любой коллектив достигает наивысшего результата только при слаженной работе.

Очень рад, что ребята, которые выходили на лед, самоотверженно боролись за победу. Сегодня мы увидели позитивный настрой всех участников.

Прекрасно, что Сбер проводит такие спортивные мероприятия и, надеюсь, что их будет как можно больше», – сказал депутат Государственной думы.