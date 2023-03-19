Владислав Третьяк: «Локомотив» играл лучше, чем ЦСКА. Армейцы первые пять минут матча даже из зоны своей не выходили. Для меня это непонятно и удивительно»

Владислав Третьяк раскритиковал игру ЦСКА в первых двух периодах матча с «Локомотивом».

Московский клуб отыгрался с 0:2 и выиграл второй матч серии второго раунда Кубка Гагарина со счетом 3:2.

«Локомотив» сегодня играл лучше. ЦСКА в течение первых двух периодов не показал того хоккея, который ждут от команды. На мой взгляд, именно ЦСКА дает «Локомотиву» показывать такую активную игру в начале встречи – что в первом матче серии, что во втором.

Сегодня первые пять минут матча игроки ЦСКА даже из зоны своей не выходили. Для меня это непонятно и удивительно. Напрягает ли меня это? Надеюсь, что команда сделает из этого выводы и в следующем матче покажет настоящий армейский хоккей, когда первые 10 минут игры – это постоянная атака.

Вспомните игры с «Северсталью» в первом раунде: тогда было по три-пять голевых моментов за первые пять минут. А сегодня за два периода не создали практически ни одного. ЦСКА сражается, но игру, которую ждут от команды, армейцы не показали. Впрочем, победа есть победа. Хорошо сыграл вратарь, где-то повезло. Нашел ли ЦСКА ключ к системе «Локомотива», узнаем по окончании серии», – сказал президент Федерации хоккея России и бывший вратарь ЦСКА.

«Локомотив» перебросал ЦСКА 42:17 во втором матче серии, но проиграл 2:3