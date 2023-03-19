Третьяк о юных хоккеистах в Воронеже: «Главное – они будут патриотами России. Сильными, ловкими, чтобы уметь постоять за себя»

отметил, что хоккей объединяет людей.

18 марта трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы посетил тренировку воспитанников спортшколы №24 в ледовом дворце «Юбилейный» в Воронеже.

Третьяк вручил директору спортшколы Владимиру Озерову сертификат на 200 тысяч рублей на покупку оборудования.

«Хоккей объединяет людей. Эти мальчишки никогда не забудут то время, когда они выходили на площадку, выступали за свою команду « », за свою школу, за свою область.

Кто-то из них будет играть в молодежной сборной, кто-то станет олимпийским чемпионом и чемпионом мира, некоторые – нет, но самое главное, что они будут патриотами своей страны. Они будут сильными, ловкими, чтобы уметь постоять за себя», – заявил президент .