Третьяк о юных хоккеистах в Воронеже: «Главное – они будут патриотами России. Сильными, ловкими, чтобы уметь постоять за себя»

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Владислав Третьяк отметил, что хоккей объединяет людей.

18 марта трехкратный олимпийский чемпион и депутат Госдумы посетил тренировку воспитанников спортшколы №24 в ледовом дворце «Юбилейный» в Воронеже.

Третьяк вручил директору спортшколы Владимиру Озерову сертификат на 200 тысяч рублей на покупку оборудования.

«Хоккей объединяет людей. Эти мальчишки никогда не забудут то время, когда они выходили на площадку, выступали за свою команду «Буран», за свою школу, за свою область.

Кто-то из них будет играть в молодежной сборной, кто-то станет олимпийским чемпионом и чемпионом мира, некоторые – нет, но самое главное, что они будут патриотами своей страны. Они будут сильными, ловкими, чтобы уметь постоять за себя», – заявил президент ФХР.

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6 комментариев

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norg
Ответ andrei bomber
хоккеист = патриот . точка .
И точка )
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Олег Капранов
Ну да, потому что чемпионства считаемы, а патриотизм - нет. Поэтому чемпионства не так важны, а вот патриотизм мы будем заявлять своим достижением
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Ротор-Волгоград
Наш Советский Союз покоряет
Весь мир, как огромный медведь на востоке.
Над землёй везде будут петь:
Столица, водка, советский медведь наш!
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andrei bomber
хоккеист = патриот . точка .
+1
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Maturmalai
Нет, Третьяк. Главное, что эти мальчишки теперь знают, что мы все когда-нибудь из этого мира все уйдем. Это неизбежно.
+2
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Валентина Николаевна
кто-то депутатом как я
+2
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