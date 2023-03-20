Глава Башкирии: «В «Салавате» играют совсем мальчишки, им по 20-22 года. Команда закалилась. Будем верить в них»

Теги Салават Юлаев КХЛ Кубок Гагарина Политика Радий Хабиров Хоккей

Глава Башкортостана рассказал о встрече с хоккеистами «Салавата Юлаева».

Радий Хабиров отметил, что команда достойно отыграла сезон и заслуживает добрых слов, несмотря на поражение в плей-офф Кубка Гагарина.

«Я им всем пожал руки. В команде играют совсем мальчишки, им там по 20-22 года.

Команда закалилась. Будем верить в них», – сказал Хабиров.

В нынешнем сезоне «Салават» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).

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11 комментариев

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Sibai
Он там не че не курит?
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Ачиваков Марат
В них мы всегда верили а вы лично, какие действия хотите предпринять, кроме веры? Ознакомте ваши шаги на оздоровление и укрепление команды. Вот многие болельщиков считают, что руководство не справляется со своими обязанностями.
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Рамис Зарипов
Ответ Вадим Абдуллин
Спишем неудачную игру Кадейкина и Шмелева на возраст, через пару лет окрепнут и алга за кубком
Кулемин и Бирюков еще не окрепли?
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xqfyxj9p9d
Ради приличия бы закикосил, а то одни хвалебные оды!!!
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Огюст
А , в других командах молодые игроки играют азартней и мастеровитей , чем те ,кто их старше !
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BertNiKK
Ну всё, понятно. Будем и в дальнейшем радоваться вылету в первом раунде плей-офф! Ура!
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RusSh
Я же говорю, кроме болельщиков никто за СЮ не переживает. У руководства свои дела, идущие далеко от клуба.
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Bartez1986
на встречу 5 человек пришли?
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Clemento
Если Хабиров так считает, значит состав не изменится и в следующему сезоне будем наслаждаться вылетом в первом раунде. Видимо запудрили ему мозги регуляркой, мол, вот смотрите, сразу за Ак-Барсом мы идем, нормально же.
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Алексей Куликов
какие мальчишки? там взрослые дяди.
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Вадим Абдуллин
Спишем неудачную игру Кадейкина и Шмелева на возраст, через пару лет окрепнут и алга за кубком
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