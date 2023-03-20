Глава Башкирии: «В «Салавате» играют совсем мальчишки, им по 20-22 года. Команда закалилась. Будем верить в них»
Глава Башкортостана рассказал о встрече с хоккеистами «Салавата Юлаева».
Радий Хабиров отметил, что команда достойно отыграла сезон и заслуживает добрых слов, несмотря на поражение в плей-офф Кубка Гагарина.
«Я им всем пожал руки. В команде играют совсем мальчишки, им там по 20-22 года.
Команда закалилась. Будем верить в них», – сказал Хабиров.
В нынешнем сезоне «Салават» впервые с 2017 года завершил выступление в плей-офф КХЛ на стадии первого раунда, проиграв «Адмиралу» (2-4 в серии).
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