Венер Сафин: «Не факт, что станет лучше, если в «Салават» придет Разин или Тамбиев. Одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в топ-клубе»

Теги Салават Юлаев Северсталь Венер Сафин КХЛ Андрей Разин ВХЛ Леонид Тамбиев Адмирал Хоккей

Венер Сафин поделился мыслями о тренерах Андрее Разине и Леониде Тамбиеве.

«Совершенно не факт, что станет лучше, если в «Салават Юлаев» придет Разин или Тамбиев. Не могу сказать ничего плохого про них, это хорошие, качественные тренеры, но, не в обиду «Северстали» и «Адмиралу», одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в амбициозном топ-клубе, который стремится к самым высоким местам.

Причем речь больше об игроках, с которыми придется работать. Давайте называть вещи своими именами, у той же владивостокской команды состав уровня ВХЛ, а таких хоккеистов и построить легче, и загнать в рамки.

Но подойдут ли такие методы в команде, где собраны хоккеисты с именами, с высокими зарплатами? Это большой вопрос», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева».

Материалы по теме

2 комментария

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Дядя Федор Макларен
Ну, Тамбиев и Волосат Юлаев как-то не сладкая парочка по стилю
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Александр Трофимов
Конечно разное дело, если у тебя бюджет 900 лямов а у него 300.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий