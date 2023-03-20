Венер Сафин: «Не факт, что станет лучше, если в «Салават» придет Разин или Тамбиев. Одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в топ-клубе»

поделился мыслями о тренерах и .

«Совершенно не факт, что станет лучше, если в « » придет Разин или Тамбиев. Не могу сказать ничего плохого про них, это хорошие, качественные тренеры, но, не в обиду «Северстали» и «Адмиралу», одно дело работать со средними командами, и совсем другое – в амбициозном топ-клубе, который стремится к самым высоким местам.

Причем речь больше об игроках, с которыми придется работать. Давайте называть вещи своими именами, у той же владивостокской команды состав уровня , а таких хоккеистов и построить легче, и загнать в рамки.

Но подойдут ли такие методы в команде, где собраны хоккеисты с именами, с высокими зарплатами? Это большой вопрос», – сказал экс-тренер «Салавата Юлаева».