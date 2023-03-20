Сафин о том, что «Салават» не уволил Козлова: «От сезона остался большой осадок. Есть менталитет – если топ-клуб не прошел 1-й раунд, происходит отставка»

Теги Салават Юлаев Венер Сафин Виктор Козлов КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Венер Сафин оценил решение «Салавата Юлаева» сохранить Виктора Козлова на посту тренера.

«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде – не самый приятный момент.

Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Козлову дали новый шанс — к лучшему. Какой-то опыт за нынешний сезон он наработал, знает уфимскую молодежь и, надеюсь, в следующем сезоне сможет достичь большего.

Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, все же новый тренер каждый сезон – тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определенный менталитет – если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка. Не имею ничего против Козлова. Это замечательный человек, хоккеист, да и тренерские навыки у него уже видны – он сколотил вполне симпатичный коллектив.

Но у меня остался большой осадок от результата этого сезона. И не только у меня, но и у всех болельщиков команды, а в Уфе, как вы знаете, они очень своеобразные и требовательные», — сказал экс-тренер «Салавата Юлаева».

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3 комментария

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Ачиваков Марат
Ответ цэсемьэр
алло, топ-клуб, у вас состав обновился на 30% причём не в лучшую сторону. с руководства начните, или это не ваш менеджмент в начале сезона вообще никаких целей не обозначил?
Что верно, то верно. Вот про руководство, вообще ни кто речи не ведет. Нашли крайнего и мусолят по всякому. Хватит наверное уже, дайте тренеру боеспособный состав и тогда будет понятно, стоит - ли он того. Боюсь этот ген и мен опять"деньги" будут экономить.
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Михаил Качалов
Ответ цэсемьэр
алло, топ-клуб, у вас состав обновился на 30% причём не в лучшую сторону. с руководства начните, или это не ваш менеджмент в начале сезона вообще никаких целей не обозначил?
Я полностью поддерживаю
+1
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+1
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цэсемьэр
алло, топ-клуб, у вас состав обновился на 30% причём не в лучшую сторону.
с руководства начните, или это не ваш менеджмент в начале сезона вообще никаких целей не обозначил?
0
0
0
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