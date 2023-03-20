Сафин о том, что «Салават» не уволил Козлова: «От сезона остался большой осадок. Есть менталитет – если топ-клуб не прошел 1-й раунд, происходит отставка»

оценил решение «Салавата Юлаева» сохранить на посту тренера.

«С одной стороны, понятно, что задача на сезон не выполнена, и хоть официально никаких конкретных задач от руководства не было, вылет из плей-офф в первом же раунде – не самый приятный момент.

Но регулярку команда провела более-менее неплохо, стала второй в сильной Восточной конференции. И, может быть, то, что Козлову дали новый шанс — к лучшему. Какой-то опыт за нынешний сезон он наработал, знает уфимскую молодежь и, надеюсь, в следующем сезоне сможет достичь большего.

Возможно, с точки зрения отсутствия шараханий из стороны в сторону это верный шаг, все же новый тренер каждый сезон – тоже не лучший вариант. С другой же стороны, есть определенный менталитет – если топ-клуб не прошел первый раунд плей-офф, в нем происходит тренерская отставка. Не имею ничего против Козлова. Это замечательный человек, хоккеист, да и тренерские навыки у него уже видны – он сколотил вполне симпатичный коллектив.

Но у меня остался большой осадок от результата этого сезона. И не только у меня, но и у всех болельщиков команды, а в Уфе, как вы знаете, они очень своеобразные и требовательные», — сказал экс-тренер « ».