Нагорный об Овечкине: «Для меня он идол. Уверен, Саша побьет рекорд Гретцки. Он легендарный спортсмен»
Гимнаст Никита Нагорный назвал Александра Овечкина своим идолом.
Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (819 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.
«Саша Овечкин для меня – идол. Уверен, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки. Для меня Александр – легендарный спортсмен.
Были однажды на ужине, где мне один известный блогер сказал: «Вы же общаетесь, почему ты относишься к нему как к легенде?» Я сказал, что он для меня действительно легенда», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.
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