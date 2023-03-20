Нагорный об Овечкине: «Для меня он идол. Уверен, Саша побьет рекорд Гретцки. Он легендарный спортсмен»

Теги Вашингтон Александр Овечкин Уэйн Гретцки НХЛ Никита Нагорный Матч ТВ Хоккей

Гимнаст Никита Нагорный назвал Александра Овечкина своим идолом.

Капитан «Вашингтона» занимает второе место в списке лучших снайперов в истории НХЛ (819 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

«Саша Овечкин для меня – идол. Уверен, что он побьет рекорд Уэйна Гретцки. Для меня Александр – легендарный спортсмен.

Были однажды на ужине, где мне один известный блогер сказал: «Вы же общаетесь, почему ты относишься к нему как к легенде?» Я сказал, что он для меня действительно легенда», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

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6 комментариев

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Дмитрий9779
Шмурнов вошёл в чат.
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qweartyuiopa
Ответ Кирилл.С-Пб
Да Саню в коньки оденут и будут в жопу толкать пока не побъёт рекорд. Пенсия только в 65, а сейчас он молодой, седой парень...
Он еще сам кого угодно в жопу толкнуть сможет года три минимум а за это время и рекорд побьет
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_Абырвалг_
Гляди-ка , что гимнастика с человеком сделала . )))
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Кирилл.С-Пб
Да Саню в коньки оденут и будут в жопу толкать пока не побъёт рекорд. Пенсия только в 65, а сейчас он молодой, седой парень...
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Ебздрогыч
Не сотвори себе кумира (с)
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369
Здесь уже так зализали Овечкина, что идол это даже как-то слАбо.
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