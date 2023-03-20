Нагорный об Овечкине: «Для меня он идол. Уверен, Саша побьет рекорд Гретцки. Он легендарный спортсмен»

Гимнаст Никита Нагорный назвал своим идолом.

Капитан « » занимает второе место в списке лучших снайперов в истории (819 шайб). Впереди только Уэйн Гретцки – 894 гола.

«Саша Овечкин для меня – идол. Уверен, что он побьет рекорд . Для меня Александр – легендарный спортсмен.

Были однажды на ужине, где мне один известный блогер сказал: «Вы же общаетесь, почему ты относишься к нему как к легенде?» Я сказал, что он для меня действительно легенда», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.