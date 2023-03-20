Нагорный об Овечкине: «Хоккеист номер один в мире. Когда все пытаются осквернить наш спорт, он выходит на лед и в Америке скандируют его фамилию»
Гимнаст Никита Нагорный считает Александра Овечкина хоккеистом номер один в мире.
«Александр – человек, который внес огромный вклад в мои достижения в спорте как мотиватор. Я всегда пересматривал какие-то медийные активности, которые были с ним, его игры. Он хоккеист номер один в мире, русский спортсмен.
Сегодня, когда все пытаются как-то спорт наш осквернить, человек выходит на лед и все в Америке встают на трибунах, скандируют его фамилию.
Нереально трогательный жест с трагедией, когда ушел из жизни отец Саши – все игроки на шлеме написали его имя. Это показывает всему миру, что спорт еще жив, он обязательно перезагрузится и воссоздастся. Уверен, что многим людям, которые принимают решение его максимально добить и разложить, точно еще вернется.
Такие примеры дарят нам веру. Для меня Саша не просто легенда как спортсмен, но и как человек, важное звено в мировом спорте, который пытаются смешать с политикой», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.
Но от этого противней не становится это болото
Спорт государством используется как рупор пропаганды
Соответственно спортсмены получают госфинансирование, пока вылизывают систему во все отверстия, как только могут
Все эти третьяки, кожевниковы, фетисовы и прочие пристроены к кормушке, потому они готовы с утра до вечера рассказывает что наш спорт самый великий, кругом враги, наш президент это царь и бог)))
Нужно соотносить вклад Овечкина в хоккей ( один из лучших снайперов ) , но не навешивать ярлык лучшего хоккеиста в мире
Все кто понимают в хоккее прекрасно знают что Ови не лучший в мире
И политику еще приплел
Неужели нельзя быть просто гимнастом-олимпиоником , а не рупором идей пропаганды