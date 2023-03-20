Нагорный об Овечкине: «Хоккеист номер один в мире. Когда все пытаются осквернить наш спорт, он выходит на лед и в Америке скандируют его фамилию»

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ Политика Никита Нагорный Матч ТВ Хоккей

Гимнаст Никита Нагорный считает Александра Овечкина хоккеистом номер один в мире.

«Александр – человек, который внес огромный вклад в мои достижения в спорте как мотиватор. Я всегда пересматривал какие-то медийные активности, которые были с ним, его игры. Он хоккеист номер один в мире, русский спортсмен.

Сегодня, когда все пытаются как-то спорт наш осквернить, человек выходит на лед и все в Америке встают на трибунах, скандируют его фамилию.

Нереально трогательный жест с трагедией, когда ушел из жизни отец Саши – все игроки на шлеме написали его имя. Это показывает всему миру, что спорт еще жив, он обязательно перезагрузится и воссоздастся. Уверен, что многим людям, которые принимают решение его максимально добить и разложить, точно еще вернется.

Такие примеры дарят нам веру. Для меня Саша не просто легенда как спортсмен, но и как человек, важное звено в мировом спорте, который пытаются смешать с политикой», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.

Материалы по теме

15 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
andreyv19
Все пытаются осквернить чистый и невинный российский спорт, но при этом трибуны скандируют имя российского спортсмена в Америке(главная страна осквернитель). Запутился в тезисах)))
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
yalyon
Ответ Альфа Консалтинг
ну хоккеист номер один это Макди все таки
Да он даже не знает, кто это. Ему главное кремлёвские фразочки выкинуть, а хоккей это дело третье
+9
0
+9
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
expertmer2020
Основная мысль поста: все в НХЛ к Саше, он поможет.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Melnikov1968
Пафос сплошной. Никита, крути сальто,оратор из тебя нулевой, мысли из Кремля достали,а своих ты не придумал.
+14
-3
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Ответ Febanacci-88
Нельзя Спорт государством используется как рупор пропаганды Соответственно спортсмены получают госфинансирование, пока вылизывают систему во все отверстия, как только могут Все эти третьяки, кожевниковы, фетисовы и прочие пристроены к кормушке, потому они готовы с утра до вечера рассказывает что наш спорт самый великий, кругом враги, наш президент это царь и бог)))
Знаю
Но от этого противней не становится это болото
+3
-1
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Орлов
Ответ Ебздрогыч
Нагорный - муж Терюшкова
Хуже. Сын Шойгу.
+12
-2
+10
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
_Абырвалг_
По моему всеми признанный номер 1 - по всем опросам , это Коннор Макдэвид ! Ови- это бей -беги, а Коннор - это хоккейный композитор !
+9
-5
+4
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Febanacci-88
Ответ melmi
Люблю Ови , но зачем такую урапатриатическую чушь нести Нужно соотносить вклад Овечкина в хоккей ( один из лучших снайперов ) , но не навешивать ярлык лучшего хоккеиста в мире Все кто понимают в хоккее прекрасно знают что Ови не лучший в мире И политику еще приплел Неужели нельзя быть просто гимнастом-олимпиоником , а не рупором идей пропаганды
Нельзя

Спорт государством используется как рупор пропаганды

Соответственно спортсмены получают госфинансирование, пока вылизывают систему во все отверстия, как только могут

Все эти третьяки, кожевниковы, фетисовы и прочие пристроены к кормушке, потому они готовы с утра до вечера рассказывает что наш спорт самый великий, кругом враги, наш президент это царь и бог)))
+14
-1
+13
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Антон
Когда тебя хвалит глава югенда, то это довольно мерзко.
+20
-2
+18
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Альфа Консалтинг
ну хоккеист номер один это Макди все таки
+24
-4
+20
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
avcgloronalduMU
только вот дети его уже американцы с рождения?
+6
-3
+3
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor V
"все пытаются как-то спорт наш осквернить," - Кто? Пример - в студию! Ты в словаре смысл слова "осквернить" прочитай сначала, а потом вякай.
+9
-2
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
melmi
Люблю Ови , но зачем такую урапатриатическую чушь нести
Нужно соотносить вклад Овечкина в хоккей ( один из лучших снайперов ) , но не навешивать ярлык лучшего хоккеиста в мире
Все кто понимают в хоккее прекрасно знают что Ови не лучший в мире
И политику еще приплел
Неужели нельзя быть просто гимнастом-олимпиоником , а не рупором идей пропаганды
+15
-4
+11
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor V
в Америке скандируют его фамилию» - а ты тут при чём?
+4
-2
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ебздрогыч
Нагорный - муж Терюшкова
+34
-5
+29
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий