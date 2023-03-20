Нагорный об Овечкине: «Хоккеист номер один в мире. Когда все пытаются осквернить наш спорт, он выходит на лед и в Америке скандируют его фамилию»

Гимнаст Никита Нагорный считает хоккеистом номер один в мире.

«Александр – человек, который внес огромный вклад в мои достижения в спорте как мотиватор. Я всегда пересматривал какие-то медийные активности, которые были с ним, его игры. Он хоккеист номер один в мире, русский спортсмен.

Сегодня, когда все пытаются как-то спорт наш осквернить, человек выходит на лед и все в Америке встают на трибунах, скандируют его фамилию.

Нереально трогательный жест с трагедией, когда ушел из жизни отец Саши – все игроки на шлеме написали его имя. Это показывает всему миру, что спорт еще жив, он обязательно перезагрузится и воссоздастся. Уверен, что многим людям, которые принимают решение его максимально добить и разложить, точно еще вернется.

Такие примеры дарят нам веру. Для меня Саша не просто легенда как спортсмен, но и как человек, важное звено в мировом спорте, который пытаются смешать с политикой», – заявил олимпийский чемпион Токио-2020 по спортивной гимнастике.