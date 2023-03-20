Овечкин вышел на 1-е место по голам за первые 65 матчей сезона среди игроков в возрасте 37+ лет, обойдя Хоу

Теги Вашингтон Александр Овечкин НХЛ рекорды Горди Хоу Хоккей

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 39-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

37-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал передачу в матче с «Миннесотой» (3:5).

Теперь на его счету 68 (39+29) очков в 65 играх нынешнего сезона.

Овечкин превзошел достижение Горди Хоу (37 шайб в сезоне-1968/69) и вышел на первое место по голам за первые 65 матчей сезона среди игроков в возрасте 37 или более лет. 

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11 комментариев

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Александр Чулков
Рекорды уже из пальца высасывают. Хоу в 40 забил 44 гола, а сможет ли Овечкин так же?
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владимир бредихин
Ответ Пинающий Достоинства
Ну это уже мусорная стата…) зачем писать ?
если это мусорная стАта то и не читай
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Дина Мусина
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Многим боле молодым статусным игрокам 30-35 шайб за счастье а Александр так высоко поднял планку что если у него меньше полтинника за сезон считают провалом. Тот же Мэттьюз, молодой игрок, звёздный кое как 30 шайб наскрёб
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xqfyxj9p9d
Овечкин не перестает вколачивать, так держать!
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Rodgeras
Ответ Babyboy
Комментарий удален модератором
отпинаем достоинства? загоним в минус сто?
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Андрей Арсентьев
Ответ Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
Если забьёт в 2-3 играх подряд, то появятся неплохие шансы на полтинник. Хотя трудно от 37-летнего ждать 11 шайб за 11 матчей.
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Babyboy
Ответ Пинающий Достоинства
Ну это уже мусорная стата…) зачем писать ?
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ftw2002@yandex.ru
Больше рекордов, красивых и разных!)
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Ферзь на р1
Комментарий удален пользователем
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ɔculpa
Вот бы полтинник пробить)
Вряд ли, конечно, но если попрёт!..
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Пинающий Достоинства
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+1
-16
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крок 58
Александр!
+5
-1
+4
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Тёма Тёма
Каждый матч, какой-нибудь рекорд. Прекрасная спортивная пора у Саши.
+19
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