Овечкин вышел на 1-е место по голам за первые 65 матчей сезона среди игроков в возрасте 37+ лет, обойдя Хоу

Капитан «Вашингтона» Александр Овечкин забил 39-й гол в нынешнем сезоне НХЛ.

37-летний нападающий забросил 2 шайбы и сделал передачу в матче с «Миннесотой» (3:5).

Теперь на его счету 68 (39+29) очков в 65 играх нынешнего сезона.

Овечкин превзошел достижение Горди Хоу (37 шайб в сезоне-1968/69) и вышел на первое место по голам за первые 65 матчей сезона среди игроков в возрасте 37 или более лет.

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