Овечкин после 3:5 от «Миннесоты»: «Вашингтон» не сдается. Мы стараемся изо всех сил, сражаемся»
Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» после поражения от «Миннесоты» (3:5).
Клуб проиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.
Овечкин набрал 3 (2+1) балла в игре против «Миннесоты».
«Мы не сдаемся, пытаемся дать отпор.
Мы стараемся изо всех сил, чтобы выиграть хоккейный матч. Мы не прекращаем играть. Мы сражаемся», – сказал нападающий «Вашингтона».
Классический дубль Овечкина: забил две в большинстве из офиса своему любимому вратарю
На результат силы не остаются.