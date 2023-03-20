Овечкин после 3:5 от «Миннесоты»: «Вашингтон» не сдается. Мы стараемся изо всех сил, сражаемся»

Теги Вашингтон Миннесота Александр Овечкин НХЛ Хоккей

Александр Овечкин высказался об игре «Вашингтона» после поражения от «Миннесоты» (3:5).

Клуб проиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции НХЛ.

Овечкин набрал 3 (2+1) балла в игре против «Миннесоты».

«Мы не сдаемся, пытаемся дать отпор.

Мы стараемся изо всех сил, чтобы выиграть хоккейный матч. Мы не прекращаем играть. Мы сражаемся», – сказал нападающий «Вашингтона». 

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14 комментариев

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Ротор-Волгоград
Ответ ftw2002@yandex.ru
Давай, Саша, не плей-офф так хоть очередной полтинник сделай, и сезон в зачет пойдет!)
50+ выбить, это очень сложно даже в следующем сезоне. Если конечно он не проведёт сверхмощный сезон, но это будет ему стоить очень дорого в плане физики.
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Ротор-Волгоград
Ответ Nikolay
Саня просто к ЧМ готовится , хочет Мерседес. скажите ему, что ЧМ не будет
Упрекать, одного из лучших игроков мирового хоккея 21го века, за то, что он не отказывался от вызова в сборную, это вверх тупизма.
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Nikolay
Саня просто к ЧМ готовится , хочет Мерседес. скажите ему, что ЧМ не будет
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Ротор-Волгоград
Да в перестройку пора. А Ови за это время рекорд побьёт. И перестройка закончится и Ови рекорд поставит и на пенсию уйдёт.
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rosg63
Проиграть команде у которой второй матч за два для уже показатель.
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encaro_one
На статистические данные ради продаж джерси может и старается.
На результат силы не остаются.
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Андрей Хенто
Ответ ftw2002@yandex.ru
Давай, Саша, не плей-офф так хоть очередной полтинник сделай, и сезон в зачет пойдет!)
Практически невозможно это сделать, Ови конечно великий снайпер, но вряд ли выбьет полтинник в этом сезоне, 40+ будет уже отличным показателем исходя из результатов команды.
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Алар
Саня, займись рекордом Гретцки) Вашингтона в плей-офф не попадет - шансов нет!
+3
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ftw2002@yandex.ru
Давай, Саша, не плей-офф так хоть очередной полтинник сделай, и сезон в зачет пойдет!)
+1
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Руслан Галиулин
Да да да…
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AntOn
Ответ lyublyu Costornaya
на твою стату стараются,а плей-офф минус
есть доля истины в этом, но все же, не 100% правда
+1
-2
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Lermont
А Вашингтон в курсе, что они сражаются? Лентяй Кузя, спящие Коля и Оши?
+13
0
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Сульшер жги!
Саша, даю подсказку- Динамо Москва
+1
-5
-4
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lyublyu Costornaya
на твою стату стараются,а плей-офф минус
+4
-8
-4
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