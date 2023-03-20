Овечкин после 3:5 от «Миннесоты»: «Вашингтон» не сдается. Мы стараемся изо всех сил, сражаемся»

высказался об игре «Вашингтона» после поражения от «Миннесоты» (3:5).

Клуб проиграл 3 из 4 последних матчей и идет на 10-м месте в таблице Восточной конференции .

Овечкин набрал 3 (2+1) балла в игре против «Миннесоты».

«Мы не сдаемся, пытаемся дать отпор.

Мы стараемся изо всех сил, чтобы выиграть хоккейный матч. Мы не прекращаем играть. Мы сражаемся», – сказал нападающий « ».

Классический дубль Овечкина: забил две в большинстве из офиса своему любимому вратарю