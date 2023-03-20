Александр Кожевников: «Не знаю, кто смотрит российский футбол. Может быть, в Монголии? За пределами России популярнее наш хоккей»

считает, что хоккей популярнее российского футбола.

«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии?

Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол.

Хоккей популярнее футбола? Естественно хоккей популярнее, конечно!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас