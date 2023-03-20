Александр Кожевников: «Не знаю, кто смотрит российский футбол. Может быть, в Монголии? За пределами России популярнее наш хоккей»

Теги болельщики премьер-лига Россия КХЛ Кубок Гагарина Александр Кожевников Хоккей

Александр Кожевников считает, что хоккей популярнее российского футбола. 

«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии?

Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол.

Хоккей популярнее футбола? Естественно хоккей популярнее, конечно!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.

Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас

Материалы по теме

45 комментариев

Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Шлёма Презерман
Ответ Жаргал Шадапов
Был в Монголии полгода и точно могу сказать, что здесь не то что РПЛ, но и европейский футбол никто не смотрит. ЧМ смотрели, но без особого энтузиазма. Хоккей тоже кстати не смотрят. Здесь баскетбол рулит
В Монголии развлечения мангутов не популярны. Там борьба, скачки и стрельба из лука - собственно, то же самое, что и у бурят на сурхарбанах. Бывал как-то в Усть-Ордынском округе на сурхарбане еще в советское время, очень понравилось.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
я и многие мои знакомые смотрят футбол... отличное снотворное. перед сном лежишь, смотришь, пофиг че там происходит. Потому Елагин был супер популярен. Сказочник на ночь )))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Smith09
Ответ Сергей Ефимов
Кто такой этот Кожевников ?
отец Марии Кожевниковой)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
BeastI666I
под санкциями футбол лишиться государственной поддержки, так как уйдет элемент пропаганды из данного вида спорта.
Искусственно выгоняют людей из футбола. Так как поддерживаться будет в основном хоккей и ФК.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Циник Петербургский
Ну, я, например, российский футбол смотрю. На всякий случай проверил отражение в зеркале )) Всё нормально, вродь. В зеркале отражаюсь. Значит, существую ))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
samarskij-kuzmich
У него всё в голове смешалось просто. Если он говорит про Канаду, то тогда всё вмтаёт на свои места. Канадский футбол никому не интересен, включая Канаду. Канадский хоккей популярнее канадского футбола и его смотрят за рубежом. Ну вот, если так, то всё по делу сказано.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Марина Игнатьева
Ответ dzenga 1
Кто берет у него все время интервью !?
Никто. У него пароль от админ-панели Спортса
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
sabur
В странах Балтии крутят КХЛ и ПФл
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dimonivanov
кто нибудь, скажите ему, что хоккей смотрят в 6-7 странах мира, а КХЛ кроме РФ вообще нигде не смотрят
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
продавец-пипец
Ответ Ян Константинопольский
И добавил: "Чуть не забыл: СКА, Ротенберг. Хартли плохой"
Ещё Ак Барс - фаворит!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
vals1702
АПЛ и НХЛ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Жаргал Шадапов
Был в Монголии полгода и точно могу сказать, что здесь не то что РПЛ, но и европейский футбол никто не смотрит. ЧМ смотрели, но без особого энтузиазма. Хоккей тоже кстати не смотрят. Здесь баскетбол рулит
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ян Константинопольский
Ответ kulik13
Странно, что про СКА и Роттенберга ничего не сказал в этот раз. Видать "горючее" закончилось.
И добавил: "Чуть не забыл: СКА, Ротенберг. Хартли плохой"
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Тихий летун
ХОККЕЙ или ногомяч?
Ответ даёт общедоступный анал "матч тв".
Когда проходят седьмые матчи серии плей офф Кубка Гагарина,мы смотрим захватывающий матч кубка России (бог знает какая стадия) Акрон -Локомотив,и Спартак -Урал(
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Ян Константинопольский
В Монголии смотрят только за табунами коней
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
dzenga 1
Кто берет у него все время интервью !?
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Bartez1986
Сейчас начнут смотреть. ФанУйди же ввели. Тысячи семей ломанутся на стадионы. Но только после дач и отпусков
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Snafu
до воблы за пределами России не то что смотрели КХЛ - на нее даже ходили! подозреваю, конечно, что в моей деревне ходили больше на Йокерит, чем на Северсталь, Сочи или СКА, но кто я такой чтобы поправлять великого Кожевникова.
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
СИ
Александр, Вам не стыдно сравнивать хоккей и футбол?
Ведь это небо и земля. Причина одна- хоккеем руководят авторитетные люди чемпионы мира Европы ОИ, а футболом кто ....... ???!!!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Doctor V
За пределами России популярнее наш хоккей» --- За пределами России ваш хоккей никто не смотрит. А для любителей хоккея есть трансляции матчей НХЛ
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
amur.
Ответ ALEKS66
Опять накатил. Глубокие мысли стал излагать.
Опять не закусывал... скорее
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Сергей Ефимов
Кто такой этот Кожевников ?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
ALEKS66
Опять накатил. Глубокие мысли стал излагать.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Геннадий Туник
А где смотрят российский хоккей?
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Михаил1970
Интересно, почему Кожевников не тренирует? Наверное у него лицензии нет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий