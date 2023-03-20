Александр Кожевников: «Не знаю, кто смотрит российский футбол. Может быть, в Монголии? За пределами России популярнее наш хоккей»
Александр Кожевников считает, что хоккей популярнее российского футбола.
«Кто у нас смотрит российский футбол? Кто покупает [атрибутику]? Я не знаю, кто его смотрит, может быть, в Монголии?
Да, красивый вид спорта, но наш футбол не любят. Если по-честному. За пределами России наш хоккей смотрят больше, чем футбол.
Хоккей популярнее футбола? Естественно хоккей популярнее, конечно!» – сказал двукратный олимпийский чемпион по хоккею.
Хвича или Бензема? Кого поставите в старт, а кого посадите на скамейку? Решите прямо сейчас
Искусственно выгоняют людей из футбола. Так как поддерживаться будет в основном хоккей и ФК.
Ответ даёт общедоступный анал "матч тв".
Когда проходят седьмые матчи серии плей офф Кубка Гагарина,мы смотрим захватывающий матч кубка России (бог знает какая стадия) Акрон -Локомотив,и Спартак -Урал(
Ведь это небо и земля. Причина одна- хоккеем руководят авторитетные люди чемпионы мира Европы ОИ, а футболом кто ....... ???!!!