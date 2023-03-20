Владимир Юрзинов: «Читаем о каждом «чихе» из НХЛ в прессе, а события в ВХЛ и МХЛ как будто под запретом. Меня такая ситуация огорчает»

Теги Владимир Юрзинов НХЛ КХЛ МХЛ ВХЛ Кубок Харламова Кубок Петрова Хоккей

Владимир Юрзинов высказался о том, как пресса освещает события ВХЛ и МХЛ.

«В нашей прессе мы читаем о каждом «чихе» из НХЛ – кто на кого обиделся, с кем помирился, кто сфотографировался с женой, а кто, наоборот, с ней развелся. Да, можно найти и публикации о КХЛ, но вот события в плей-офф ВХЛ и особенно в плей-офф МХЛ как будто бы под запретом. Честно скажу, меня такая ситуация огорчает.

В свое время стоял у истоков Молодежной лиги, мне дорога эта лига. И вы, пожалуйста, последите, что происходит, например, в Кубке Харламова. Там очень много интересных событий!» – сказал экс-тренер сборной России.

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6 комментариев

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Евгений Мешков
Ответ вперёд спартак
ну так сделайте канал посвященный полностью ВХЛ и МХЛ и жхл туда же с обзорами, своими комментаторами
нее, так точно не заработает. сначала раскрутка, а потом отдельный канал. иначе оно там все и погибнет.
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yulay
Ответ Виктор Пьянков
В принципе поднял больную тему, в этом году в вхл очень интересный чемпионат идёт, плей офф очень упорный, про мхл тоже не пишут, даже про ахл пишут больше чем надо
ну так пресса про то, что интересно людям.
Это как жаловаться, что на треки Металлики или U2 в России слушают больше, чем выступления школьного ансамбля Березка.
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Ыжык
Тут целый ворох проблем, начиная от тупых писак, которые позволяют себе задавать тренеру вопросы про самозванца, и до качества трансляций. Почти всем клубам эти болельщики и активности никуда не упёрлись. Потому что вне зависимости от количества заинтересованых, они все равно получат свои деньги.
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Виктор Пьянков
В принципе поднял больную тему, в этом году в вхл очень интересный чемпионат идёт, плей офф очень упорный, про мхл тоже не пишут, даже про ахл пишут больше чем надо
+3
0
+3
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вперёд спартак
ну так сделайте канал посвященный полностью ВХЛ и МХЛ и жхл туда же с обзорами, своими комментаторами
+2
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цэсемьэр
относительно МХЛ полностью согласен.
не то чтобы трансляций, даже результатов игрового дня не найдёшь на хоккейных ресурсах😏
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