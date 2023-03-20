Владимир Юрзинов: «Читаем о каждом «чихе» из НХЛ в прессе, а события в ВХЛ и МХЛ как будто под запретом. Меня такая ситуация огорчает»
Владимир Юрзинов высказался о том, как пресса освещает события ВХЛ и МХЛ.
«В нашей прессе мы читаем о каждом «чихе» из НХЛ – кто на кого обиделся, с кем помирился, кто сфотографировался с женой, а кто, наоборот, с ней развелся. Да, можно найти и публикации о КХЛ, но вот события в плей-офф ВХЛ и особенно в плей-офф МХЛ как будто бы под запретом. Честно скажу, меня такая ситуация огорчает.
В свое время стоял у истоков Молодежной лиги, мне дорога эта лига. И вы, пожалуйста, последите, что происходит, например, в Кубке Харламова. Там очень много интересных событий!» – сказал экс-тренер сборной России.
Это как жаловаться, что на треки Металлики или U2 в России слушают больше, чем выступления школьного ансамбля Березка.
не то чтобы трансляций, даже результатов игрового дня не найдёшь на хоккейных ресурсах😏