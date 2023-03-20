«Серия СКА с минским «Динамо» была самой мощной в Европе в плане зрительского внимания». Юрзинов о Кубке Гагарина

оценил старт Кубка Гагарина-2023.

«Мне все в нашем хоккее интересно – и , и Кубок Петрова, и Кубок Харламова! Та же серия СКА и « » – праздник хоккея. 12 тысяч зрителей на каждом матче в Санкт-Петербурге, 15 тысяч – на каждой игре в Минске. Наверное, в плане зрительского внимания это была самая мощная серия плей-офф в Европе!

Другой праздник – серия «Торпедо» и московского «Динамо». С особым вниманием слежу за молодыми российскими хоккеистами, а не легионерами, с этой точки зрения победа «Торпедо» обратила на себя внимание.

Теперь две команды с молодежью – и «Торпедо» – играют между собой. Еще одна интригующая серия. Много новых имен и в «Локомотиве», – сказал экс-тренер сборной России.