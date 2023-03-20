«Серия СКА с минским «Динамо» была самой мощной в Европе в плане зрительского внимания». Юрзинов о Кубке Гагарина
Владимир Юрзинов оценил старт Кубка Гагарина-2023.
«Мне все в нашем хоккее интересно – и Кубок Гагарина, и Кубок Петрова, и Кубок Харламова! Та же серия СКА и «Динамо» – праздник хоккея. 12 тысяч зрителей на каждом матче в Санкт-Петербурге, 15 тысяч – на каждой игре в Минске. Наверное, в плане зрительского внимания это была самая мощная серия плей-офф в Европе!
Другой праздник – серия «Торпедо» и московского «Динамо». С особым вниманием слежу за молодыми российскими хоккеистами, а не легионерами, с этой точки зрения победа «Торпедо» обратила на себя внимание.
Теперь две команды с молодежью – СКА и «Торпедо» – играют между собой. Еще одна интригующая серия. Много новых имен и в «Локомотиве», – сказал экс-тренер сборной России.
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