Ротенберг о тренерстве: «Хочется взять за пример Тарасова, Тихонова, Юрзинова, Боумэна. Нужно стремиться к этому. Мы в начале пути»

Теги СКА Виктор Тихонов Владимир Юрзинов Скотти Боумэн КХЛ Анатолий Тарасов Кубок Гагарина Роман Ротенберг Хоккей

Роман Ротенберг ответил на вопрос касательно ощущений в роли главного тренера.

– Прошлый матч был для вас сотым в роли главного тренера. Комфортно чувствуете себя в этой роли?

– Я в хоккее всю жизнь. Сотый матч – это замечательно, но это только начало.

Я еще больше матчей отработал рядом с командой. Все только начинается. Благодарен команде за победу – работаем дальше.

Хочется взять за пример таких тренеров, как Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Скотти Боумэн. К этому нужно стремиться. Мы только в начале пути, – сказал главный тренер СКА.

Петербургская команда победила минское «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.

Любимая привычка Ротенберга – называть легенд хоккея своими наставниками. Собрали всех учителей

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4 комментария

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Dundee
Заигрался парень)
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Qwerty Иванов
а как же легендарный Йозе Марино?
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Tax_Free
Ответ chto s licom?
приводит в пример тренеров, которые ставили разный(по тактике) хоккей
да он то не понимает этого
+1
0
+1
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chto s licom?
приводит в пример тренеров, которые ставили разный(по тактике) хоккей
0
-1
-1
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