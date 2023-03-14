Ротенберг о тренерстве: «Хочется взять за пример Тарасова, Тихонова, Юрзинова, Боумэна. Нужно стремиться к этому. Мы в начале пути»

ответил на вопрос касательно ощущений в роли главного тренера.

– Прошлый матч был для вас сотым в роли главного тренера. Комфортно чувствуете себя в этой роли?

– Я в хоккее всю жизнь. Сотый матч – это замечательно, но это только начало.

Я еще больше матчей отработал рядом с командой. Все только начинается. Благодарен команде за победу – работаем дальше.

Хочется взять за пример таких тренеров, как , , Владимир Юрзинов, . К этому нужно стремиться. Мы только в начале пути, – сказал главный тренер .

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