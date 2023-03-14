Ротенберг о тренерстве: «Хочется взять за пример Тарасова, Тихонова, Юрзинова, Боумэна. Нужно стремиться к этому. Мы в начале пути»
Роман Ротенберг ответил на вопрос касательно ощущений в роли главного тренера.
– Прошлый матч был для вас сотым в роли главного тренера. Комфортно чувствуете себя в этой роли?
– Я в хоккее всю жизнь. Сотый матч – это замечательно, но это только начало.
Я еще больше матчей отработал рядом с командой. Все только начинается. Благодарен команде за победу – работаем дальше.
Хочется взять за пример таких тренеров, как Анатолий Тарасов, Виктор Тихонов, Владимир Юрзинов, Скотти Боумэн. К этому нужно стремиться. Мы только в начале пути, – сказал главный тренер СКА.
Петербургская команда победила минское «Динамо» (4-2 в серии) в первом раунде Кубка Гагарина.
Любимая привычка Ротенберга – называть легенд хоккея своими наставниками. Собрали всех учителей
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