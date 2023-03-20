Михаил Пресняков: «Торпедо» должно было брать стартовый матч. Было видно, что СКА боится проиграть, а нижегородцы играют в свой хоккей»

Михаил Пресняков считает, что «Торпедо» по силам обыграть .

Клуб из Нижнего Новгорода уступает в серии второго раунда плей-офф со счетом 0-2.

– Игры в Санкт-Петербурге, особенно первая, показали, что СКА нам вполне по силам. И стартовый матч серии мы должны были брать, поскольку по многим показателям мы переигрывали соперника.

Очень жаль, что наши парни не забили свои стопроцентные моменты. Было видно, что СКА боится проиграть, а «Торпедо» играет в свой хоккей. У нас хорошая команда, все ребята – просто умницы!

Во второй игре – да, были ошибки. Но я уверен, что тренеры с ребятами это все уже разобрали и сделали выводы. Хотя и в повторном матче у «Торпедо» были моменты, в которых надо было забивать.

– Что нам ждать от домашних матчей? И как нужно сыграть торпедовцам, чтобы добиться положительного результата?

– Домашние матчи очень важны. Нам необходимо обязательно выигрывать первый матч, и тогда СКА поймет, что против «Торпедо» играть не так просто. У нас команда почти вся в строю, настроение, я уверен, хорошее и боевое! Мы должны обыгрывать СКА, ничего такого страшного там нет.

Я думаю, что и питерская команда после двух домашних матчей понимает, что не отдадим мы им просто так эту серию. Да и наши ребята поняли, что им вполне по силам обыгрывать СКА. Нужно сыграть в свой хоккей, который команда показывает весь сезон. Серия состоит максимум из семи игр, и в нашей паре далеко еще ничего не ясно. Шансы у нас есть, и немалые.

Команда у нас молодая, она должна восстановится побыстрее после двух тяжелых игр в Питере. Сопернику мы уступаем только в опыте – у нас много молодежи и не так много хоккеистов, которые постоянно играли ранее в плей-офф, когда игры идут через день с огромным нервным напряжением и перелетами. Но опыт – дело наживное, – сказал экс-защитник « ».