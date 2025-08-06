Сушинский о Кузнецове: «Будет ждать варианты из НХЛ до последнего, наверное. В КХЛ он всегда успеет подписать контракт»
Максим Сушинский считает, что Евгений Кузнецов способен успешно играть в НХЛ.
– Рынок НХЛ открыт уже месяц. Когда, на ваш взгляд, стоит ждать новостей о будущем Кузнецова?
– Наверное, Кузнецов до последнего будет ждать варианты из НХЛ, в КХЛ он всегда успеет подписать контракт.
– По уровню игры Кузнецов способен выступать в Северной Америке?
– Может, конечно. Он молодой парень, если будет работать и вернет физическую форму, то сможет там играть, – сказал бывший нападающий сборной России.
В апреле СКА расторг контракт с Кузнецовым по обоюдному согласию. В сезоне-2024/25 на счету форварда 37 (12+25) очков в 39 матчах регулярного Фонбет Чемпионата КХЛ. В 6 играх плей-офф он набрал 3 (1+2) балла.
