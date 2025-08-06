Ковальчук о своем турнире в Туле: «Любой спарринг в межсезонье важен, у ребят нет международных игр сейчас. Чем больше таких турниров, тем лучше для развития»
Илья Ковальчук принял участие в открытии детского турнира в Туле.
В среду олимпийский чемпион принял участие в церемонии открытия Кубка Ковальчука в Туле. Турнир пройдет с 6 по 9 августа, в нем примут участие 8 детских команд, представляющих хоккейные школы России и Беларуси.
«В первую очередь, я считаю, что любой спарринг в межсезонье важен, тем более, когда собираются команды топ-уровня – это просто необходимо для развития любого спортсмена.
Тем более сейчас нет международных игр у ребят, поэтому такие турниры, как в Туле, это огромный опыт для них. Чем будет больше таких турниров, тем они будут лучше развиваться», – сказал экс-форвард клубов НХЛ и КХЛ, олимпийский чемпион Илья Ковальчук.
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: ТАСС
