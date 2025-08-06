«Куньлунь» подпишет контракт с Эллисом. У 25-летнего форварда 12+11 в 30 матчах чемпионата Финляндии («СЭ»)
«Куньлунь» заключит договор с американским нападающим Максом Эллисом.
Как сообщает «Спорт-Экспресс», китайский клуб достиг договоренности и подпишет контракт с 25-летним форвардом на один год.
Минувший сезон Эллис провел в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».
Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
