«Куньлунь» подпишет контракт с Эллисом. У 25-летнего форварда 12+11 в 30 матчах чемпионата Финляндии («СЭ»)

«Куньлунь» заключит договор с американским нападающим Максом Эллисом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», китайский клуб достиг договоренности и подпишет контракт с 25-летним форвардом на один год.

Минувший сезон Эллис провел в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».