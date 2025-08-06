  • Спортс
  • Хоккей
  • Новости
  • «Куньлунь» подпишет контракт с Эллисом. У 25-летнего форварда 12+11 в 30 матчах чемпионата Финляндии («СЭ»)
4

«Куньлунь» подпишет контракт с Эллисом. У 25-летнего форварда 12+11 в 30 матчах чемпионата Финляндии («СЭ»)

«Куньлунь» заключит договор с американским нападающим Максом Эллисом.

Как сообщает «Спорт-Экспресс», китайский клуб достиг договоренности и подпишет контракт с 25-летним форвардом на один год.

Минувший сезон Эллис провел в чемпионате Финляндии, на его счету 23 (12+11) очка в 30 матчах в составе «Юкурита».

Опубликовал: Ilia Shevchenko
Источник: «Спорт-Экспресс»
logoКуньлунь Ред Стар
возможные переходы
logoСпорт-Экспресс
Макс Эллис
чемпионат Финляндии
logoКХЛ
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости хоккея в любимой соцсети
Материалы по теме
Гернат не хочет продолжать карьеру в КХЛ, несмотря на договоренность с «Локомотивом». В клубе рассчитывают на защитника («СЭ»)
276 августа, 16:33
Экс-защитник «Амура» Брынцев перейдет в «Куньлунь»
16 августа, 09:14
Бурмистров подпишет контракт с «Куньлунем» («СЭ»)
35 августа, 21:14
Главные новости
Роман Ротенберг: «Я всегда готов помогать «Динамо». Я всегда помогаю. Если вы обратитесь ко мне, то я вам помогу»
1951 минуту назад
Кравчук о Северной Америке: «За последние 30 лет в Канаде и США стандарты и качество жизни заметно снизились. Россия, наоборот, прошла большой путь»
3сегодня, 05:40
Фетисов о КХЛ: «В НХЛ нет клубов-олигархов и того, что не может дать экономический и спортивный эффект. Потихоньку у нас лига станет доходной, думаю. Главное – спортивный принцип»
2сегодня, 05:20
Овечкин о возможности сыграть вместе с сыном Сергеем на профессиональном уровне: «В 55 лет я не готов»
2сегодня, 04:35
Ротенберг о Комтуа, которого ранее причислил к «спортивным петухам»: «Очень сильный игрок, прошел систему сборной Канады»
9сегодня, 03:55
Кравчук о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Это было бы возможно, если бы переизбрали Байдена. После победы Трампа номер с высылкой уже не проходил»
сегодня, 03:45
Фетисов о сокращении числа клубов КХЛ до 22: «Не стал бы драматизировать эту ситуацию. Наверное, изначально нужно было оставлять команды, имеющие аудиторию и региональное развитие»
8сегодня, 03:30
Фетисов про Овечкина: «Была мечта стать чемпионом Олимпиады, но злые дядя отняли ее, не имея оснований. Будем надеяться и верить в доброго дядю»
30вчера, 19:55
Ротенберг про Кубок Овечкина: «Спасибо Александру, правительству Московской области и организаторам. Такие события вдохновляют детей, дают веру в свои силы и желание двигаться вперед»
13вчера, 19:30
Фетисов о запрете привозить Кубок Стэнли в Россию: «Уродство. Я выиграл, пришел к Беттмэну и сказал: «Хочу привезти в Москву». Он ответил: «Нет, у вас там везде бандиты»
40вчера, 18:55
Ко всем новостям
Последние новости
Егор Соколов о «Торпедо»: «В АХЛ я играл в обычный «форчек», поэтому придется привыкать к другой манере игры. Голова на плечах есть, выучу систему, думаю»
6 минут назад
Епанчинцев о молодых игроках «Сибири»: «Ребята работают на пределе, вопросов нет. С таким капитаном, как Широков, вся молодежь тянется»
21 минуту назад
Овечкин о том, какой момент хотел бы пережить вновь: «Когда был жив папа, когда выигрывали чемпионат мира и Кубок Стэнли»
43 минуты назад
Дубник о Харте: «У Картера есть все данные, чтобы стать лучшим вратарем НХЛ. Если «Эдмонтон» его пригласит, он может потеснить Скиннера и стать первым номером»
сегодня, 05:05
Валуев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Если так, то это политика, но недостижимая»
1сегодня, 04:50
Шавин о «Торпедо»: «Моя цель на сезон – максимально помочь команде достичь Кубка Гагарина. На звании чемпиона России мы не остановимся»
сегодня, 04:20
Вратарь Августин – лучший проспект «Детройта» по версии сайта НХЛ, Сандин Пелликка – 2-й, Брандсегг-Нюгард – 4-й
1сегодня, 03:15
Бабаев о возможном исключении россиян из НХЛ в 2024-м: «Лига не может отойти от коммерческой составляющей в угоду политике – это серьезный бизнес-проект»
1вчера, 19:45
Исаков о «Торпедо»: «Постараемся оставить лучшее из прошлого сезона. Каждый год вношу изменения в подготовку – хоккей не стоит на месте. Пересмотрел многие матчи за прошлые два сезона»
2вчера, 19:10
Исхаков о Магнитогорске: «Жду самого лучшего. Город уступает Москве и Петербургу по возможностям, размерам, но там есть все, что нужно для жизни»
4вчера, 18:30