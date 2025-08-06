Контрольные матчи. Минское «Динамо» победило «Магнитку» в овертайме, «Ак Барс» обыграл «Нефтяник»
Клубы проводят контрольные матчи перед стартом Фонбет Чемпионата КХЛ.
Контрольные матчи
«Динамо» Минск – «Магнитка» (Olimpbet ВХЛ) – 2:1 ОТ (1:0, 0:1, 0:0, 1:0)
1:0 – 29 Пышкайло
1:1 – 37 Фурса
2:1 – ОТ Михайлев
«Нефтяник» (Olimpbet ВХЛ) – «Ак Барс» – 3:4
0:1 – 6 Бровкин
0:2 – 16 Фисенко
0:3 – 17 Кателевский (Бровкин)
0:4 – 35 Барабанов
1:4 – 37 Платонов (ГБ)
2:4 – 40 Четвериков
3:4 – 51 Куликов
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Александр Балабанов
Источник: официальный сайт КХЛ
