Гайлик о плей-офф: «Ак Барс» и «Авангард» играют в откат, а СКА и «Торпедо» – в хоккей. ЦСКА еще исповедует атакующий стиль»

Юрий Гайлик считает, что СКА и « » на хорошем уровне играют в хоккей.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет в серии плей-офф со счетом 2-0.

– Могу отметить по этой серии «Торпедо». Они играют в атаку, не играют в откат. У них хотя среднего класса игроки, молодые причем, все равно они здорово играют. Слаженная, хорошая команда, тренер знает, что делать. И, если бы не судейство в каких-то моментах, счет мог быть другой.

– Но СКА тоже играет в атакующий хоккей.

– СКА надо добавить в позиционной игре в атаке. Особенно под воротами, как мы говорим. Игроки там, конечно, в два раза сильнее, чем у «Торпедо». Они должны уметь все это делать.

– Почему «Торпедо» играет в атакующий хоккей? В плей-офф же принято закрываться.

– Ну, тренер решил так. Они весь сезон так играют.

– Часто тренеры говорят: у нас игроки слабые, чтобы атакующий стиль ставить.

– Если они так говорят, в такой команде, значит, и игроки слабые, и еще кто-то.

– Какой хоккей увидим в Нижнем Новгороде?

– Может, торпедовцы дома, конечно, что-то зацепят. Но СКА должен выиграть серию. Мастеров там больше.

– Армейцам удобно играть с командой, которая атакует?

– Это совсем неудобно. Если бы соперник закрывался, армейцы играли бы в его зоне и забивали бы. А так «Торпедо» навязывает им активный хоккей, заставляет ошибаться, хоккеистам СКА приходится много работать. Хорошие игры мы видим, очень хорошие.

– Лучшая дуэль в Кубке Гагарина, если с другими сравнивать?

– Я бы сказал, да. Потому что « » играет в откат, « » играет в откат. А здесь две команды на хорошем уровне играют в хоккей. еще исповедует атакующий стиль.

– Значит, и в плей-офф надо искать счастье у чужих ворот?

– Обязательно. Если будешь закрываться, будешь играть в своей зоне. Если будешь играть в своей зоне, будут создаваться моменты у твоих ворот. Если будут создаваться моменты, будут голы. Если будут голы, будет проигрыш. Вот такая логика.

– А финская сборная как-то играет в оборонительный хоккей и выигрывает Олимпиаду.

– Они в оборону не играют – они играют 1-3-1, так же, как и шведы. А канадцы играют 2-3. Это атакующий стиль. Все команды играют в атаку. Только кажется, что финны играют от обороны. Там просто «замок» идет в средней зоне: отнимают шайбу и сразу выстреливают двумя-тремя игроками, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.