Гайлик о плей-офф: «Ак Барс» и «Авангард» играют в откат, а СКА и «Торпедо» – в хоккей. ЦСКА еще исповедует атакующий стиль»

Теги Ак Барс Авангард ЦСКА СКА Торпедо судьи Сборная Канады по хоккею Сборная Швеции по хоккею Сборная Финляндии по хоккею НХЛ Юрий Гайлик КХЛ Кубок Гагарина Хоккей

Юрий Гайлик считает, что СКА и «Торпедо» на хорошем уровне играют в хоккей.

Клуб из Санкт-Петербурга ведет в серии плей-офф со счетом 2-0.

– Могу отметить по этой серии «Торпедо». Они играют в атаку, не играют в откат. У них хотя среднего класса игроки, молодые причем, все равно они здорово играют. Слаженная, хорошая команда, тренер знает, что делать. И, если бы не судейство в каких-то моментах, счет мог быть другой.

– Но СКА тоже играет в атакующий хоккей.

– СКА надо добавить в позиционной игре в атаке. Особенно под воротами, как мы говорим. Игроки там, конечно, в два раза сильнее, чем у «Торпедо». Они должны уметь все это делать.

– Почему «Торпедо» играет в атакующий хоккей? В плей-офф же принято закрываться.

– Ну, тренер решил так. Они весь сезон так играют.

– Часто тренеры говорят: у нас игроки слабые, чтобы атакующий стиль ставить.

– Если они так говорят, в такой команде, значит, и игроки слабые, и еще кто-то.

– Какой хоккей увидим в Нижнем Новгороде?

– Может, торпедовцы дома, конечно, что-то зацепят. Но СКА должен выиграть серию. Мастеров там больше.

– Армейцам удобно играть с командой, которая атакует?

– Это совсем неудобно. Если бы соперник закрывался, армейцы играли бы в его зоне и забивали бы. А так «Торпедо» навязывает им активный хоккей, заставляет ошибаться, хоккеистам СКА приходится много работать. Хорошие игры мы видим, очень хорошие.

– Лучшая дуэль в Кубке Гагарина, если с другими сравнивать?

– Я бы сказал, да. Потому что «Ак Барс» играет в откат, «Авангард» играет в откат. А здесь две команды на хорошем уровне играют в хоккей. ЦСКА еще исповедует атакующий стиль.

– Значит, и в плей-офф надо искать счастье у чужих ворот?

– Обязательно. Если будешь закрываться, будешь играть в своей зоне. Если будешь играть в своей зоне, будут создаваться моменты у твоих ворот. Если будут создаваться моменты, будут голы. Если будут голы, будет проигрыш. Вот такая логика.

– А финская сборная как-то играет в оборонительный хоккей и выигрывает Олимпиаду.

– Они в оборону не играют – они играют 1-3-1, так же, как и шведы. А канадцы играют 2-3. Это атакующий стиль. Все команды НХЛ играют в атаку. Только кажется, что финны играют от обороны. Там просто «замок» идет в средней зоне: отнимают шайбу и сразу выстреливают двумя-тремя игроками, – сказал бывший защитник СКА, бронзовый призер чемпионата СССР.

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2 комментария

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barsik94
Они все по методичке интервью дают что-ли? Или он ак барс с адмиралом перепутал? Вот там точно всем откатам откат, даже нам в былые времена такое не снилось))
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Under
половина тегов за уши притянута, редактуре жирный минус
+1
0
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