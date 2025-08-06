Бердин и «Ак Барс» близки к подписанию контракта. Вратарь заработает 20 млн рублей за год (Metaratings)

«Ак Барс» и Михаил Бердин близки к заключению соглашению на один сезон.

27-летний голкипер ранее покинул «Авангард », с которым расторг контракт без выплаты компенсации.

По сведениям Metaratings, Бердин близок к подписанию контракта с «Ак Барсом ». Зарплата вратаря составит 20 миллионов рублей за сезон.

В прошлом сезоне Михаил Бердин провел 11 матчей за «Авангард» в Фонбет чемпионате КХЛ , пропуская в среднем 1,87 шайбы и отражая 92,9% бросков.