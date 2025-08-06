Быков о Федорове: «ЦСКА благодаря его работе одерживает большие победы, развивается. Он был прекрасным хоккеистом, а сейчас – замечательный тренер»

Вячеслав Быков оценил вклад Сергея Федорова в успехи ЦСКА.

Ранее стало известно, что Федоров будет помогать штабу Игоря Никитина работать с форвардами на сборах армейского клуба.

«Сергей Федоров был прекрасным хоккеистом, а сейчас он является замечательным тренером и функционером.

Благодаря его работе ЦСКА одерживает большие победы и развивается как клуб», – сказал бывший главный тренер сборной России Вячеслав Быков.