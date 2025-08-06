Плющев о «Салавате»: «Не думаю, что будут статистами, в прошлом сезоне были сложные времена, но они дали бой многим. Команда всегда была любимой в республике»

Владимир Плющев не думает, что «Салават» плохо выступит в новом сезоне КХЛ.

– Сейчас у КХЛ есть несколько проблем с командами. «Салават Юлаев» в долгах и вынужден будет серьезно сбавить аппетиты. Каким вы видите будущее Уфы в КХЛ?

– Вопрос достаточно простой. «Салават» всегда был любимой командой в республике. Болельщики всегда ее активно поддерживали. Я не думаю, что они будут статистами. У них и в прошлом сезоне были сложные времена, но они дали бой многим командам.

И могу сказать, что в плей-офф качели могли качнуться как в одну, так и в другую сторону. Команда боевитая, и я не думаю, что игроки или тренеры рассчитывают на то, чтобы быть статистами. Все будет нормально.

– Но прошлогодняя команда была укомплектована серьезнее. Сейчас же ушли несколько лидеров. И могут уехать Ливо с Хмелевски.

– Сейчас вообще селекция во многих клубах идет достаточно непонятная. Я не знаю, чем руководствуются руководители, но команды теряют своих лидеров практически все. Кто-то делает революцию, кто-то еще что-то делает.

Много игроков уходит из топовых клубов. Сомневаюсь, что в этом сезоне будет какой-то жесткий лидер. Другой вопрос, что кубковые восьмерки определятся, я думаю, уже к концу сентября, – сказал бывший главный тренер сборной России Владимир Плющев.