Светлов о «Барысе»: «Бурдасов усилит команду, если травмы его не беспокоят. Напрашивается приглашение Макеева, Кагарлицкий – потенциальный джокер для атаки»

Сергей Светлов порассуждал, какие игроки могут усилить «Барыс».

– Новый главный тренер «Барыса» заявил, что в ближайшее время руководство сможет усилить состав еще десятью игроками. Это реально?

– Вполне. Понятно, что сейчас нет такой конкуренции, как, например, во времена советского хоккея. Тем не менее мастера на рынке есть. Да и лимит на легионеров на команду не давит.

Тут самое правильное – найти правильный баланс между казахстанской молодежью, игроками среднего звена и ветеранами. Думаю, что для российского тренера никакой загадки тут нет, менталитет хоккеистов с постсоветского пространства всем понятен.

– Кто из свободных российских мастеров, на ваш взгляд, усилит «Барыс»?

– Прошлый сезон в Астане провел снайпер Бурдасов . Если травмы его больше не беспокоят, это однозначное усиление атаки.

В прошлом сезоне видел много игр «Витязя » с участием другого снайпера-ветерана и рекордсмена подмосковного клуба Макеева . На мой взгляд, его приглашение в «Барыс» напрашивается, он остается одним из ведущих форвардов в КХЛ .

Еще один потенциальный джокер для атаки – Кагарлицкий. Последний сезон в «Торпедо» для него не получился цельным, но, учитывая наличие казахстанской молодежи в «Барысе», кандидатура Кагарлицкого тоже просматривается, – сказал олимпийский чемпион Сергей Светлов.