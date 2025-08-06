Фридман о «Виннипеге»: «Игроки уверены в команде, друг в друге, им нравится соревноваться, быть вместе. Это очень важно»

Эллиотт Фридман высказался о взаимоотношениях игроков в «Виннипеге».

«Джетс» действительно верят в себя. И не просто верят – они по-настоящему уверены друг в друге как коллектив.

Главное, что сейчас есть у «Виннипега », – это группа игроков, которым искренне нравится быть вместе и соревноваться.

Судя по тому, что я слышал о подписаниях [новых соглашений] с Виларди и Сэмбергом , становится очевидно: это коллектив, которому нравится находиться вместе. А это очень важно», – сказал инсайдер Эллиотт Фридман в подкасте Thoughts.