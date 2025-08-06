Гатиятулин о 4:3 с «Нефтяником»: «Результат важен, но важнее наиграть связки, сочетания, поймать ритм. Ничего страшного, что проиграли в двух периодах»
Казанский клуб одержал победу над «Нефтяником» (4:3) в предсезонной игре.
– Довольны ли первым контрольным матчем?
– Идет предсезонная подготовка, отношением ребят довольны, о чем я говорил вчера.
– Будете ругать команду за «валидольную» концовку?
– Нет, мы работали на льду три дня. Нужно было вспомнить то, что мы делали в прошлом году, просматривали это. А физическое состояние, темп, тонус нужно поймать через игры.
– В каком состоянии Максим Арефьев?
– Нормальном. Он был готов продолжить матч, но мы не стали рисковать.
– Почему произошло столкновение между Арефьевым и Калынаком?
– Они чуть-чуть не разобрались. Здесь требуются наработки в тренировочном процессе, видеособраниях. Будем объяснять, как действовать, чтобы таких моментов не возникало.
– Ситуация с Арефьевым может стать катализатором возможного трансфера Михаила Бердина?
– Я ранее говорил о том, какие позиции нам нужно укрепить. В этом направлении идет работа, в том числе и по вратарям. Селекция этой ситуации не касается.
– Для Максима Арефьева и Александра Столпеченкова этот матч был особенным?
– Думаю, да, как и всегда за первую команду. Но волнения мы у них не видели.
– Поражение во втором и третьем периодах – это плохо?
– Результат важен, но сейчас важнее наиграть связки, сочетания. Ничего страшного, что проиграли в двух периодах. Важно поймать игровой ритм, – сказал главный тренер «Ак Барса» Анвар Гатиятулин.